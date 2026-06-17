Everpure erweitert Plattform um Datenintelligenz und Azure-Option

Everpure hat mehrere Neuerungen für seine Plattform vorgestellt. Im Zentrum stehen eine Datenintelligenzschicht (Universal Data Intelligence), eine zentralisierte Steuerungsebene (Intelligent Control Plane) und zusätzliche Optionen für Cloud-, Edge- und KI-Workloads.

Plattform stärker verknüpft Everpure ordnet die Ankündigung in seine Enterprise-Data-Cloud-Strategie ein. Das Unternehmen will Storage, Datenmanagement und Automatisierung enger verzahnen und Daten über Cloud, Core und Edge hinweg konsistenter verwalten. Die drei zentralen Bausteine heißen Unified Data Plane, Intelligent Control Plane und Universal Data Intelligence. Der Anbieter beschreibt sie als Grundlage für eine Plattform, die Daten nicht nur speichert, sondern auch klassifiziert, kontextualisiert und für KI-Anwendungen nutzbar machen soll.

Datenintelligenz und Kontext Mit Everpure Data Intelligence 1touch führt das Unternehmen eine neue Schicht für Datenintelligenz ein. Sie soll kritische Daten erkennen, Zusammenhänge sichtbar machen und Remediation-Schritte priorisieren. Um dies umzusetzen empfiehlt der Hersteller vier Schritte: alle Daten auffinden und katalogisieren

die Daten verstehen

die Daten vor-/aufbereiten

Systeme und Plattformen auswählen, die für künftige Anforderungen Skalierbarkeit und Flexibilität gewährleisten Die Lösung kombiniert Broad Data Discovery, Katalogisierung, Klassifizierung und semantische Kontextualisierung. Everpure verweist außerdem auf einen unabhängigen semantischen Knowledge Graph sowie auf Storage-Telemetriedaten, um eine einheitlichere Sicht auf Unternehmensdaten zu erhalten.

Steuerung über eine Ebene Die Intelligent Control Plane soll den Betrieb stärker automatisieren und Richtlinien zentral durchsetzen. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich damit ein großer Bestand an Storage-Systemen wie eine einzige Umgebung verwalten, etwa über GUI, API oder CLI (Command Line Interface). Genannt werden unter anderem Funktionen für Compliance Monitoring and Remediation, Workflow-Orchestrierung, Open Telemetry, Cyber Anomaly Detection und AI Performance Triage Remediation.

Storage für KI-Workloads Auf der Speicherseite erweitert Everpure seine Plattform mit FlashArrayXL 190 mit Purity Turbo Mode. Das System soll mehr Performance-Freiraum für konsolidierte Datenbank- und Applikationsszenarien schaffen. Das heißt, dass das Sytem bei Bedarf bis zu 25 Prozent mehr als die sonst genutzte Performance abrufen kann. Daneben stellt Everpure Data Stream heraus. Die Funktion soll Daten automatisiert für AI-Pipelines aufbereiten und ist laut Präsentation bereits allgemein verfügbar. Mit Everpure Cloud Azure Native Virtual Machines bringt das Unternehmen außerdem eine Azure-Option, bei der Storage und Compute entkoppelt werden. Die Verwaltung erfolgt direkt im Azure Portal; die allgemeine Verfügbarkeit ist für Juli angekündigt.

Verbrauchsmodell Ergänzend nennt Everpure EvergreenOne Overdrive als Verbrauchsmodell mit bis zu 25 Prozent Burst über dem SLA für Leistung und Kapazität. Das Angebot folgt dem Pay-as-you-use-Prinzip. Für IT-Verantwortliche ist vor allem relevant, dass Everpure seine Plattform stärker auf KI-Readiness, Governance und Automatisierung ausrichtet.