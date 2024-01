Kostenloses E-Handbook: Grundlagen Netzwerkmanagement

Da die Unternehmensnetzwerke immer komplexer werden, muss sich das Netzwerkmanagement ebenfalls weiterentwickeln. Administratoren machen sich am besten mit diesen Herausforderungen vertraut, denn Einblicke in das Netzwerk und das Netzwerkmanagement gestalten sich dadurch zunehmend schwieriger.

Die IT-Abteilung leistet Unterstützung für die physische Hardware sowie für Netzwerk-, Server- und Storage-Virtualisierung. Anwendungen werden heute im eigenen Data Center und in der Cloud ausgeführt. Remote- und Hybrid-Arbeit stressen das Netzwerk zusätzlich und auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz für Geschäftsanwendungen beansprucht das Netzwerk in hohem Maße. Die manuelle Verwaltung einer solchen Infrastruktur ist nicht mehr machbar. Hier setzt das Netzwerkmanagement mit entsprechenden Tools an.

Netzwerkmanagement ist eine vielschichtige Disziplin, die Netzwerkadministratoren mit Netzwerkmanagement-Tools, Protokollen und Prozessen ausstattet, um einen optimierten Netzwerkbetrieb zu ermöglichen.

Dieses E-Handbook vermittelt Ihnen die Grundlagen und gibt einen Überblick zu aktuellen Entwicklungen und Anforderungen beim Netzwerkmanagement.

Abbildung1: Das kostenlose E-Handbook bietet das Basiswissen und informiert über Anforderungen an das Netzwerkmanagement sowie Empfehlungen für IT-Verantwortliche.