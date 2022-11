Unternehmen investieren in IT-Sicherheit

Das sind unter anderem Ergebnisse des „2023 Global Tech Outlook“ für den Red Hat im Mai/Juni 2022 über 1700 Entscheidungsträger befragt hat. So zählt für 44 Prozent der Befragten die IT-Sicherheit zu den Top-3-Prioritäten. Nach der IT Security folgt bei den Investitionsvorhaben auf Rang 2 die Cloud-Infrastruktur mit 36 Prozent der Nennungen. Dies umfasst Public, Private, Hybrid und Multi Cloud. Auf Rang 3 der geplanten Vorhaben landet das IT- beziehungsweise Cloud-Management mit 35 Prozent.

Aber auch bei anderen IT-Projekten abseits der reinen Sicherheitsvorhaben würde die IT Security eine dominante Rolle einnehmen. So nennen 42 Prozent die Cloud-Sicherheit bei der Cloud-Infrastruktur und 45 Prozent die Datensicherheit und -integrität bei Big Data und Analytics als wichtige Bereiche. Bei der Automatisierung ist jene der Sicherheit wichtiger (35 Prozent) als etwa die von Cloud-Diensten (33 Prozent) oder die Netzwerkautomatisierung (30 Prozent).

Auch bei dem zentralen Thema de Digitalen Transformation nimmt Sicherheit nun die höchste Priorität mit 20 Prozent der Nennungen ein. Gefolgt von der Innovation mit 19 Prozent, die bislang die höchste Priorität. Der Mangel an entsprechenden Fachkräften beziehungsweise Fähigkeiten sei für die Umsetzung der Digitalen Transformation eine Hürde. Die Schulung von technischen oder technologischen Fähigkeiten ha deshalb für 37 Prozent der Befragten eine hohe Priorität. Das Training von Mitarbeitern und die Vermittlung von Prozesskenntnisse nennen 30 Prozent der Unternehmen als wichtigen Aspekt. Erst danach nennen 28 Prozent der Befragten die Einstellung und Bindung von IT-Mitarbeitern oder Entwicklern als Vorhaben.

Der gesamte Report „2023 Global Tech Outlook“ kann bei Red Hat gegen Registrierung heruntergeladen werden.