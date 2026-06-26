Jenseits des Patches: Die Zukunft der Risikobehebung

Patching ist die grundlegende Methode zum Schutz von Systemen, doch der schiere Umfang moderner Infrastrukturen hat traditionelle Behebungsmodelle überholt. Untersuchungen der Qualys Threat Research Unit (TRU) zeigen einen 6,5-fachen Anstieg bei behobenen Vorfällen, doch die Readiness-Lücke wird immer größer: Der Anteil kritischer Schwachstellen, die am siebten Tag noch offen sind, stieg im Jahr 2025 auf 63 Prozent.

In der Google Threat Intelligence M Trends-Studie für 2026 beträgt die durchschnittliche Zeit bis zur Ausnutzung von Schwachstellen nun minus sieben Tage. Die meisten Exploits finden mittlerweile statt, noch bevor eine Schwachstelle überhaupt entdeckt wurde. Für Verteidiger ist die Wahl binär: Entweder sie finden einen Weg, durch die Zeit zu reisen, oder sie stellen auf eine risikobasierte Behebungsstrategie um, die geschäftliche Auswirkungen vor technischer Schweregrad priorisiert. Für diejenigen von uns, die keinen Zugang zu Doctor Whos TARDIS haben, sind die Optionen begrenzter.

Warum die Mean Time to Remediation als Kennzahl nicht sinnvoll ist Die traditionelle Kennzahl für das Patchen ist die Mean Time To Remediation (MTTR). Diese ist definiert als die Zeit zwischen der ersten Offenlegung einer Sicherheitslücke und dem Zeitpunkt, zu dem diese durch das Anwenden des Patches behoben wird. Die MTTR ist allgemein bekannt und bietet eine einfache Messgröße für die traditionelle Patch-Leistung. Bei Zero-Day-Problemen ist sie jedoch nicht so effektiv. Wenn Ihre Kennzahl speziell darauf ausgelegt ist, die Patch-Bereitstellung zu verfolgen, kann es schwierig sein, zu erfassen, wie groß das Risiko ist, dem Ihr Unternehmen durch diese Probleme ausgesetzt ist. Sie ignoriert kompensierende Kontrollen wie Netzwerksegmentierung, Host-Isolierung oder virtuelles Patchen. Diese Maßnahmen reduzieren das Risiko effektiv und gewährleisten die Geschäftskontinuität, sind jedoch in einem MTTR-Bericht nicht sichtbar. Diese kompensierenden Kontrollen könnten einen potenziellen Angriff stoppen, bevor eine Ausnutzung stattfinden kann, während das Patchen durchgeführt wird, aber die MTTR-Kennzahl erfasst diese wesentliche Arbeit nicht. Daher wird eine neue Metrik benötigt, um die Zeit zwischen der Bekanntgabe eines potenziellen Exploits und dem Zeitpunkt zu messen, an dem Sicherheitsteams Angreifern den Weg versperren. Dies ist das Average Window of Exposure (AWE). Indem sie neben den Patching-Prozessen auch betrachten, was Teams proaktiv zur Verhinderung von Angriffen tun können, können Sicherheitsteams unterscheiden, wie sie kritische Schwachstellen oder Fehlkonfigurationen im Vergleich zum allgemeinen Ansatz für weniger schwerwiegende Probleme handhaben. Dies hilft den Verteidigern auch, ihre Arbeit im Kontext zu verstehen. In der Arbeit der Qualys Threat Research Unit waren 85 Prozent der anfälligen Assets zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung von Exploits ungepatcht. Bei einer durchschnittlichen Behebungszeit von etwa 21 Tagen sind 33 Prozent der CISA-KEV-Assets immer noch ungepatcht. Nach 90 Tagen waren fast 12 Prozent dieser Assets immer noch anfällig, da keine Patches bereitgestellt worden waren. Wenn die Vorschriften vorsehen, dass kritische Schwachstellen innerhalb von 15 Tagen und andere Probleme innerhalb von 25 Tagen behoben werden müssen, wird deutlich, dass die Leistung weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Anstatt die Reaktionsgeschwindigkeit zu betrachten, definiert AWE, wie lange ein Unternehmen exponiert war. Dies liefert einen besseren Einblick darin, wie schnell das Team von einem potenziellen Exploit bis zum Abschluss der Behebung in großem Maßstab voranschreitet. Ein weiterer Vorteil dieser Kennzahl besteht darin, dass sie aufzeigt, wie eine Exposition im Long Tail von Sicherheitsproblemen auftreten kann, was bei Betrachtung der durchschnittlichen MTTR-Bewertung verborgen bleiben kann. „Das Schwachstellenmanagement hat sich daher von wahllosem Patchen auf Basis von CVSS-Werten weiterentwickelt und konzentriert sich nun auf jene Probleme, die das größte Risiko für Organisationen darstellen – basierend darauf, was Angreifer tun, welche Assets eingesetzt werden und wie kritisch diese Assets für das Geschäft sind.“ Ivan Milenkovic, Qualys