Schutz vor Datenverlust: DLP muss neu gedacht werden

Die Arbeits- und Geschäftswelt hat sich seit 2020 drastisch verändert. Home-Office, verteilte Teams und hybride Arbeitsformen sind für viele Beschäftigte zum Alltag geworden. Arbeiteten 2017 nur elf Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland ganz oder teilweise im Home-Office, waren es im Jahr 2021 mehr als 30 Prozent.

Während sich die meisten Unternehmen in der Praxis an die neue Arbeitswelt angepasst haben, sind viele technische und organisatorische Maßnahmen noch nicht auf dem neuesten Stand. So orientieren sich zum Beispiel die meisten Regeln zum Schutz von Daten am traditionellen Modell der Präsenzarbeit.

Das gilt auch für herkömmliche DLP-Tools (Data Loss Protection). Sie sind darauf ausgelegt, sensible Informationen innerhalb des Unternehmens zu halten und Angreifer von außen abzuwehren. Dabei wird zwar zwischen Daten in Benutzung (Data in Use), beim Transfer (Data in Motion) und bei der Speicherung (Data at Rest) unterschieden, der Kontext, in dem die Datenverarbeitung stattfindet, bleibt aber weitgehend unberücksichtigt.

Wenn Mitarbeiter unterwegs sind oder von zu Hause aus arbeiten, ändern sich die Bedingungen für den Zugriff und den Schutz von Daten jedoch grundlegend. Dabei geht es weniger um neue Werkzeuge, Verfahren und Kontrollmechanismen, sondern vielmehr darum, den Anwender und sein Verhalten in den Mittelpunkt zu stellen.

Warum es an der Zeit ist, DLP neu zu denken Während Unternehmen noch damit hadern, ihre Organisation an die neue hybride Arbeitswelt anzupassen, haben Cyberkriminelle ihre Chance längst erkannt. Sie schlagen Kapital aus den Unsicherheiten und ungewohnten Abläufen und haben insbesondere die Pandemie dazu genutzt, ihre Phishing-Aktivitäten zu intensivieren. Es ist also kein Wunder, dass 95 Prozent der Unternehmen im vergangenen Jahr von einem solchen Angriff getroffen wurden. Bei über der Hälfte dieser Unternehmen wurde dabei mindestens ein Nutzerkonto kompromittiert. Die Folgen für die Betroffenen können gravierend sein. So haben sich die Schäden, die durch solche Angriffe entstehen, in den vergangenen Jahren nahezu verdoppelt. Musste ein Unternehmen 2015 noch durchschnittlich rund 380.000 US-Dollar für die Bereinigung eines kompromittierten Accounts aufwenden, waren es im vergangenen Jahr nahezu 700.00 US-Dollar. Herkömmliche DLP-Anwendungen können zwar Phishing-Angriffe prinzipiell erkennen und abwehren, darüber hinaus sind sie aber blind. Gelingt es einer Malware, die erste Hürde zu überwinden, kann sie sich ungehindert im Firmennetz ausbreiten. Auch das Verhalten des Mitarbeiters vor, während und nach einem Angriff lässt sich nur schwer rekonstruieren, riskante Nutzeraktionen bleiben im Dunkeln. Traditionelle DLP-Software führt zudem häufig zu Fehlalarmen, weil ihre Regeln zu pauschal definiert sind und ganze Abteilungen oder Organisationen betreffen. Bei einer aktuellen Umfrage gaben fast 70 Prozent der Teilnehmer an, dass drei Viertel aller Warnungen aus ihren DLP-Systemen falsch seien. Eine moderne DLP-Lösung hingegen kann IT-Teams dabei helfen, Malware zu erkennen und zu sperren sowie bekannte Angreifer und verdächtige IP-Adressen zu blockieren. So lässt sich der durch eine Kontenübernahme verursachte Schaden rasch eindämmen. In modernen DLP-Lösungen werden die Reaktionsschwelle und die durch einen Alarm ausgelösten Maßnahmen individuell an das Risikoniveau eines Nutzers und an die Sensibilität der Daten angepasst, auf die zugegriffen wird. Dieser Ansatz ist auch dann wirksam, wenn die Angriffe nicht von außen, sondern aus dem Unternehmen selbst kommen – eine Gefahr, die immer häufiger zu beobachten ist. Allein von 2018 bis 2021 sind die durchschnittlichen Kosten, die durch Insider-Bedrohungen entstehen, für die Unternehmen um 31 Prozent auf nun 11,45 Millionen US-Dollar gestiegen.