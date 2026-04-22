Modernizar las redes para el Mundial 2026 trae ventajas de negocio

Con la expectativa de recibir más de 5,5 millones de visitantes por el Mundial de Fútbol 2026, la conectividad en México se convierte en un factor crítico para la experiencia del usuario y la continuidad operativa de los negocios.

El evento deportivo está acelerando decisiones que muchas organizaciones habían postergado, como la renovación de la infraestructura de red, la adopción de Wi-Fi de nueva generación y la evolución hacia modelos de servicios administrados. “El Mundial ya está muy cerca y muchos negocios están evaluando cómo prepararse para atender a miles de personas conectadas al mismo tiempo. La conectividad dejó de ser solo un servicio adicional y hoy forma parte de la experiencia del cliente”, explicó Marco González, BDM de TP-Link.

Más allá de ofrecer acceso a internet, desde la empresa de redes empresariales Omada by TP-Link indicaron que la tendencia apunta a las infraestructuras de red administrables, escalables y preparadas para los próximos cinco a siete años, así como a tecnologías como Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, que se están consolidando como el nuevo estándar en proyectos donde la densidad de usuarios, la experiencia digital y la continuidad del servicio son críticas.

“El cambio no es solo tecnológico, es estratégico. Es decir, invertir hoy en conectividad permite a los negocios absorber la demanda del Mundial y, al mismo tiempo, quedar preparados para el crecimiento futuro sin tener que reinvertir en el corto plazo”, explicó González. “Incluso proyectos de gran escala, como aeropuertos y otros centros de transporte de pasajeros, ya están migrando a esquemas avanzados de conectividad, lo que confirma la relevancia del momento”, añadió.

Para el ejecutivo, el escenario abre una ventana de oportunidad para los integradores, quienes pueden evolucionar hacia proyectos de valor agregado que incluyan diseño, implementación y administración continua de las redes. Adicionalmente, dijo, modelos como pólizas de servicio, gestión remota y esquemas tipo “Wi-Fi como servicio” permiten generar ingresos recurrentes y relaciones de largo plazo con los clientes.

“Ya no se trata solo de vender equipos. El integrador puede ofrecer tranquilidad operativa al negocio ofreciendo monitoreo, actualizaciones, soporte y evolución tecnológica constante. Esto cobra especial relevancia para empresas que no cuentan con personal interno de TI, pero requieren redes robustas y confiables. Además, la convergencia con otras tecnologías como videovigilancia IP permite ofrecer soluciones integrales que fortalecen la seguridad, la operación y la experiencia del usuario en un solo proyecto”, explicó el BDM de TP-Link.

Del lado empresarial, la modernización de la infraestructura también habilita nuevas formas de monetización y conocimiento del cliente a través de plataformas de Wi-Fi marketing que permiten integrar autenticación de usuarios, segmentación de red y estrategias de comunicación directa con los visitantes.

“El Mundial ya está encima. En cuestión de meses, hoteles, bares, restaurantes y recintos deberán estar preparados para atender a miles de usuarios conectados de forma simultánea, con estabilidad, seguridad y velocidad”, concluyó Marco González.