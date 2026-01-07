MediaTek presenta portafolio para Wi-Fi 8 en el CES 2026

Durante el CES 2026, MediaTek presentó su nueva familia de productos Filogic 8000 para el ecosistema Wi-Fi 8. Según el fabricante, esta tecnología ofrecerá confiabilidad ultra alta para la próxima generación de productos que incluyen gateways (de banda ancha y puntos de acceso empresariales) y soluciones para consumidores (smartphones, laptops, televisores, dispositivos de streaming, tabletas y dispositivos IoT).

Con el enorme aumento de dispositivos conectados, el entorno inalámbrico se está volviendo más congestionado y propenso a interferencias, lo que genera conexiones inestables y tiempos de respuesta lentos. Ya que un rendimiento Wi-Fi confiable es esencial para garantizar una operación fluida, Wi-Fi 8 está diseñado específicamente para ofrecer conectividad robusta y baja latencia en escenarios exigentes, muchos de los cuales aprovechan tecnologías de IA, explicó MediaTek.

“Los usuarios también se beneficiarán de un mayor ancho de banda, eficiencia energética optimizada y una conectividad superior, lo que se traduce en una experiencia de usuario mejorada”, señalaron desde el fabricante.

Las innovaciones que trae Wi-Fi 8 se agrupan en cuatro categorías estratégicas:

Coordinación multi-AP: Funciones como Coordinated Beamforming (Co-BF), Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) y Multi-AP Scheduling (MAP) permiten que los puntos de acceso trabajen de forma inteligente y coordinada, reduciendo interferencias y mejorando la eficiencia general.

Eficiencia espectral y coexistencia: Tecnologías como Dynamic Subband Operation (DSO), Non-Primary Channel Access (NPCA) e In-Device Coexistence (IDC) ayudan a que los dispositivos compartan de manera más eficaz un espectro cada vez más saturado.

Cobertura y alcance: Wi-Fi 8 introduce Enhanced Long Range (ELR) y Distributed-Tone Resource Unit (dRU), que mejoran significativamente el rendimiento de la IA al incrementar el desempeño del enlace ascendente y reducir las latencias, además de permitir un roaming fluido que garantiza conexiones estables incluso en los límites de la red.

Optimización de latencia y confiabilidad: Funciones como la adaptación más inteligente de la tasa de datos y PPDU agregada (APPDU, por sus siglas en inglés) ofrecen un rendimiento consistente y de baja latencia, fundamental para aplicaciones en tiempo real como XR, juegos en la nube y automatización industrial.

“Las aplicaciones y servicios emergentes exigen mayor confiabilidad, eficiencia y desempeño de la próxima generación de dispositivos”, afirmó Kevin Robinson, presidente y CEO de Wi-Fi Alliance. “Wi-Fi 8 representará una nueva era de conectividad de alto rendimiento, que permitirá aplicaciones más sofisticadas, experiencias inmersivas y conectividad multi-gigabit ultra confiable a nivel global. Las contribuciones de MediaTek garantizarán que Wi-Fi esté listo para satisfacer las necesidades del ecosistema global y siga siendo la base esencial de una conectividad confiable y robusta”, destacó.

Alan Hsu, vicepresidente corporativo y gerente general de la Unidad de Negocios de Conectividad Inteligente de MediaTek, afirmó que las soluciones Wi-Fi 8 de MediaTek presentadas en el CES 2026 muestran cómo la compañía está llevando al mercado la próxima generación de tecnología Wi-Fi. “Con más de dos mil millones de dispositivos conectados enviados anualmente, MediaTek se mantiene a la vanguardia en la entrega de experiencias inalámbricas confiables para el futuro de las aplicaciones inteligentes, trabajando estrechamente con socios como Deutsche Telekom, Airties, SoftAtHome, Zyxel, entre otros”, afirmaron desde el fabricante.

La serie de productos MediaTek Filogic 8000 estará dirigida a dispositivos premium y de gama insignia que aprovechen la tecnología Wi-Fi 8. Se espera que el primer chipset llegue a los clientes a finales de 2026.