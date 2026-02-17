Wi-Fi 7 o por qué las redes empresariales vuelven a ser un tema estratégico

Después de años en los que la conectividad parecía una capa “resuelta”, la presión sobre las redes corporativas volvió a escalar. Trabajo híbrido, IoT industrial, edge computing, telemedicina, campus inteligentes, videocolaboración masiva e IA generativa están generando entornos de alta densidad y aplicaciones sensibles a la latencia que las arquitecturas Wi-Fi tradicionales no siempre pueden sostener de forma predecible. En ese contexto, la nueva generación inalámbrica promete atacar uno de los mayores cuellos de botella de la transformación digital: la red como limitante invisible del negocio.

Durante mucho tiempo, la red era algo que simplemente debía funcionar. “La infraestructura importante era la LAN y la WAN cableadas, mientras que el Wi-Fi era un complemento. Incluso recuerdo épocas en las que, en algunas empresas, el Wi-Fi estaba limitado por política interna o reservado para ciertos usuarios”, cuenta Miguel Horacio Laco Salaverría, Practice Manager Enterprise Networking & Mobility/Payments de Logicalis.

Hoy, el escenario es completamente distinto. En muchas organizaciones, la red inalámbrica es la red de acceso principal. “Los puestos de trabajo son móviles y gran parte de la operación diaria depende del Wi-Fi”, afirma. El cableado queda concentrado en centros de datos o sistemas específicos, pero la experiencia del usuario y múltiples procesos críticos dependen directamente de la conectividad inalámbrica.

Además, el entorno operativo se complejizó. “Las empresas operan sobre aplicaciones en la nube, trabajo híbrido permanente, analítica en tiempo real y un crecimiento sostenido de dispositivos conectados. La red ya no conecta solo personas con sistemas, sino máquinas entre sí, sensores, plataformas en distintas nubes y procesos automatizados”, explica. En ese contexto, advierte, si la red no tiene capacidad, estabilidad y seguridad adecuadas, el impacto excede lo técnico: “Termina impactando directamente en la capacidad de innovar, escalar y competir”, subraya.

Más que velocidad, se necesita estabilidad y previsibilidad en alta densidad Uno de los errores habituales al analizar Wi-Fi 7, coinciden desde la industria, es enfocarse únicamente en la velocidad. Sin embargo, en entornos de alta densidad –hospitales, plantas industriales, campus universitarios– el verdadero desafío es otro. “En entornos de alta densidad, el desafío no es la velocidad máxima, sino cómo responde la red cuando miles de dispositivos están conectados al mismo tiempo”, subraya Laco Salaverría. El ejecutivo también destaca capacidades como que “Wi-Fi 7 permite que un dispositivo utilice múltiples bandas en simultáneo, lo que reduce la congestión y mejora la estabilidad. En un campus universitario donde hay miles de estudiantes conectados en simultáneo, eso ayuda a evitar saturaciones en horarios pico”. En hospitales y clínicas, donde proliferan dispositivos móviles y sistemas que no toleran interrupciones, puede aportar mayor confiabilidad. Laco Salaverría también resalta la mejora en la eficiencia espectral, que permite que más dispositivos convivan sin interferirse. En sectores como minería, energía o logística en la región –donde crece el uso de sensores, cámaras inteligentes y monitoreo remoto–, esta capacidad es crítica para sostener la operación continua. Otro punto clave es la latencia. “No solo importa que la red sea rápida, sino que sea predecible”, enfatiza. La reducción en la variabilidad de la latencia resulta determinante en procesos industriales, sistemas de monitoreo en tiempo real o incluso en colaboración por video, donde pequeñas demoras irregulares pueden generar problemas operativos.