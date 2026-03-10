Resiliência sob pressão: como o conflito regional remodela a estratégia tech do Oriente Médio

O recente aumento das tensões entre Israel, Estados Unidos e Irão gerou mais incerteza no Médio Oriente. Os ataques com mísseis e drones, juntamente com os contra-ataques, aumentaram as preocupações com a segurança e danificaram parte da infraestrutura da região. No entanto, para os líderes tecnológicos, a prioridade é a continuidade: garantir que os sistemas continuem a funcionar, que os dados continuem protegidos e que os serviços digitais continuem resistentes em situações de stress.

Embora a situação geopolítica continue instável, os diretores de informática e analistas dos Emirados Árabes Unidos e do Golfo em geral descrevem o momento atual não tanto como uma ruptura estratégica, mas sim como um teste de resistência no mundo real das estratégias de transformação digital que vêm sendo preparadas há anos.

Para Shumon Zaman, diretor de informática e líder tecnológico nos Emirados Árabes Unidos, a escalada não obrigou a repensar a estratégia básica, pois, segundo ele: “A situação atual não mudou a nossa estratégia, mas sim a validou”.

Nos últimos quatro anos, a sua organização transferiu deliberadamente a maior parte dos seus ativos para a nuvem, incorporando redundância e resiliência na sua infraestrutura digital nas operações de automóvel, energia, construção e investimento.

“Este ambiente simplesmente nos leva a testar essas hipóteses com mais força”, afirma. “Estamos a executar ativamente modelos de cenários ao nível e o executivo, sensibilidade das receitas, exposição da cadeia de abastecimento, postura cibernética e comutação por falha entre regiões. A continuidade do negócio já não é um documento numa prateleira, mas uma disciplina operacional ao vivo”.

Um líder tecnológico sediado na Arábia Saudita, que pediu para permanecer anónimo, concorda com essa opinião. A recente escalada, afirma, acelerou as conversas que já estavam em curso sobre resiliência e redundância.

“Em toda a região, as organizações têm investido fortemente em arquiteturas multicloud, centros de dados regionais e estruturas de recuperação de desastres mais robustas”, afirma. “A situação atual reforça a ideia de que a diversificação geográfica e um planejamento sólido de continuidade de negócios não são mais opcionais, mas essenciais.”

Em vez de provocar decisões reativas, ele descreve o momento como “um catalisador para a maturidade” e acrescenta: “As empresas estão a submeter as suas hipóteses a testes de stress, revendo as dependências transfronteiriças e garantindo a continuidade operacional em vários cenários”.

Quando a geopolítica se encontra com a infraestrutura A interseção entre a tensão geopolítica e a infraestrutura digital tornou-se tangível quando uma zona de disponibilidade operada pela Amazon Web Services (AWS) nos Emirados Árabes Unidos ficou fora de serviço depois que alguns objetos atingiram uma de suas instalações de centros de dados, provocando um incêndio. A AWS afirmou que o incidente afetou uma das suas zonas de centros de dados na região do Médio Oriente. Os serviços de emergência cortaram a eletricidade enquanto os bombeiros apagavam o incêndio, e a empresa trabalhou para restabelecer as ligações à Internet. Outras zonas de centros de dados da região continuaram a funcionar normalmente. Noutra declaração, a AWS também confirmou que ataques com drones atingiram instalações nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein, causando cortes de energia e interrupções na internet. Embora a AWS não tenha confirmado uma relação direta entre a interrupção e as hostilidades regionais, o incidente destacou o facto de que nem mesmo infraestruturas de grande escala estão imunes a riscos físicos. Para os diretores de informática, o episódio reforçou a importância das arquiteturas multi-AZ, das capacidades de comutação por falha entre regiões e das estratégias de nuvem diversificadas, precisamente as medidas em que muitas organizações têm investido nos últimos anos.

Maior atenção à cibersegurança e à soberania À medida que as infraestruturas físicas enfrentam novos desafios, as defesas de cibersegurança são reforçadas. “Em tempos de tensão geopolítica, as organizações assumem naturalmente uma postura de maior risco cibernético”, afirmou o líder tecnológico anónimo, que apontou uma supervisão mais proativa das ameaças, uma colaboração mais estreita entre o setor privado e as autoridades nacionais de cibersegurança e um investimento acelerado em arquiteturas de confiança zero. Para além da defesa cibernética imediata, a situação também está a amplificar os debates em torno da soberania digital. Maxine Holt, vice-presidente de investigação empresarial e de canais da Omdia, afirmou que a soberania tem sido debatida há muitos anos, mas agora é uma prioridade para as organizações e governos devido às tensões geopolíticas, aos requisitos regulamentares e ao crescente impacto da inteligência artificial. “A soberania digital e a manutenção do controlo de ativos digitais críticos, incluindo serviços em nuvem, armazenamento de dados, software e sistemas, plataformas de rede e muito mais, nunca foram tão importantes”, afirmou. Tradicionalmente, soberania significava manter os ativos digitais críticos dentro das fronteiras de um país. No entanto, os recentes acontecimentos geopolíticos estão levando alguns governos a reconsiderar a melhor maneira de proteger seus dados mais sensíveis. Holt observou que alguns países estão a explorar abordagens alternativas, como manter cópias seguras de dados críticos em locais confiáveis fora das fronteiras nacionais, incluindo instalações diplomáticas ou outras instalações internacionais seguras. “Manter todos os ativos digitais críticos de uma nação apenas em centros de dados nacionais pode ser um risco”, afirmou. Em situações em que a instabilidade pode afetar uma região mais ampla, a infraestrutura, incluindo centros de dados, pode ser afetada. A curto prazo, é provável que isso aumente o uso de criptografia e cópias de segurança distribuídas geograficamente; a longo prazo, espera-se que os governos reforcem o planeamento estratégico em torno da resiliência e soberania digitais.