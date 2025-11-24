A Gartner revela as principais tendências tecnológicas para 2026

Os analistas da Gartner identificaram 10 tendências tecnológicas críticas que transformarão as operações comerciais até 2026, com a IA desempenhando um papel de liderança em diversas áreas.

Em sua apresentação no Gartner IT Symposium em Orlando, Flórida, os analistas do Gartner, Tori Paulman e Gene Alvarez destacaram que o ritmo da inovação está mudando radicalmente, com avanços revolucionários ocorrendo em tempo real, em vez de ao longo de períodos prolongados.

As 10 principais tendências tecnológicas para 2026 incluem as seguintes:

Plataforma de supercomputação de IA

Sistemas multiagentes

Modelos de linguagem específicos de domínio

Plataformas de segurança com IA

Plataformas nativas de desenvolvimento de IA

Computação confidencial

Inteligência artificial física

Cibersegurança preventiva

Origem digital

Geopatriação

A inovação está acontecendo agora O mercado é imprevisível e a volatilidade pode acelerar ou desacelerar as tendências, disse Paulman. Mas é inegável que elas estão acontecendo. "O ritmo da inovação está mudando", afirmaram. "A próxima onda de inovação não chegará no ano que vem — está acontecendo esta semana." A primeira grande tendência centra-se nas plataformas de desenvolvimento de IA nativas, que combinam pessoas e IA. A IA será integrada aos programadores, e cada desenvolvedor trabalhará com um assistente de IA, formando uma equipe de desenvolvimento de software, explicou Álvarez. Se uma organização tiver 10 desenvolvedores trabalhando em um projeto, eles poderão ser divididos em cinco equipes de dois desenvolvedores em parceria com a IA permitindo que entreguem cinco projetos em vez de um. "Isso também resolverá o problema de produtividade dos desenvolvedores", afirmou ele. "Além disso, ajudará a integrar desenvolvedores não técnicos ou usuários de negócios às equipes de desenvolvimento, criando aplicativos personalizados para cada organização." Segundo Paulman, a tendência em direção a plataformas de supercomputação com IA fornecerá a essas equipes de desenvolvimento combinadas os recursos necessários para inovar. Essas plataformas funcionarão como um sistema de GPS para desenvolvimento, combinando aceleradores, orquestração e infraestrutura de alta velocidade para ajudar os desenvolvedores a trabalhar em tempo real. A velocidade e a eficiência dessas plataformas serão úteis para empresas de biotecnologia modelarem vacinas e terapias em semanas em vez de anos, para empresas de serviços financeiros modelarem carteiras de risco e reduzirem o risco do processo de gestão de carteiras, e para empresas de energia mapearem eventos climáticos extremos a fim de otimizar suas redes. A tendência para sistemas multiagentes modulares permitirá lidar com tarefas específicas em uma empresa. Alvarez comparou esses agentes às equipes de mecânicos da Fórmula 1, onde a equipe precisa trabalhar em conjunto, mas cada membro é responsável por uma tarefa específica quando o carro de corrida entra nos boxes. A vantagem dos sistemas multiagentes específicos para tarefas é que eles podem reduzir a possibilidade de alucinações induzidas por IA, ao mesmo tempo que suportam um fluxo de trabalho complexo, afirmou ele. Isso resulta em agentes dinâmicos que se comunicam entre si conforme a necessidade para realizar diferentes tarefas. Mas as organizações não devem assumir mais do que podem lidar e devem começar criando agentes pequenos e direcionados, disse Alvarez. “Não construam agentes grandes e monolíticos, pois eles se tornam muito difíceis de gerenciar e podem causar problemas como alucinações”, disse ele. “Nem devem pensar nesses sistemas multiagentes como se fossem humanos; eles os complementam e trabalham ao lado deles.”

Quanto menor, melhor Segundo Paulman, os modelos de linguagem específicos de domínio (também conhecidos como modelos de linguagem pequenos) são uma tendência emergente que permitirá obter maior valor dos agentes de IA. Os grandes modelos de linguagem "absorveram tudo" e são semelhantes à Biblioteca do Congresso, que inclui todos os livros já escritos, explicaram. Os modelos de linguagem específicos de domínio são mais parecidos com a biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York, com conhecimento especializado focado nas tarefas que a organização precisa executar. “As organizações podem gastar menos tempo em buscas e obter melhores resultados”, disse Paulman. “Os CIOs têm uma mina de ouro de valor diante de si, e você tem a capacidade de criar modelos de linguagem específicos de domínio como um serviço digital.” No entanto, as organizações precisarão ser totalmente transparentes sobre o que o modelo sabe e o que não sabe, e precisarão de engenheiros de contexto que alimentem constantemente o modelo com as fontes mais apropriadas e atualizadas, afirmou ele. A inteligência artificial física existe há muito tempo, com dispositivos executando tarefas guiados por IA – como os sistemas de limpeza Roomba –, mas essa tendência está ganhando força, disse Alvarez. "A IA física foi projetada para interagir com o mundo físico. Ela percebe o ambiente ao seu redor e pode agir dentro desse ambiente", afirmou ele. Segundo Alvarez, navegar no mundo físico apresenta desafios que os dispositivos de IA terão de superar e dos quais terão de aprender. Por exemplo, um drone encarregado de podar galhos de árvores deve distinguir entre um galho e um fio elétrico, e cortar apenas o galho. "Eles precisam lidar com a imprevisibilidade e aprender com o que fazem. Testar o que precisa ser feito no mundo físico exige esse processo de aprendizagem", disse ele.