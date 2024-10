SAP potencializa a IA Joule para impulsionar a revolução do Business AI

A SAP SE anunciou inovações em inteligência artificial (IA) baseadas em uma infraestrutura tecnológica que impulsiona 87% do comércio global, colocando sua IA generativa, Joule, no centro de uma nova abordagem de fazer negócios.

Durante a conferência anual SAP TechEd, a SAP revelou capacidades adicionais que complementam e ampliam a Joule, incluindo agentes de IA colaborativos dotados de habilidades personalizadas para realizar tarefas complexas e interdisciplinares.

Entre as inovações destaca-se o SAP Knowledge Graph, uma solução de próxima geração que permite aos desenvolvedores extraírem o máximo de valor dos dados da SAP. Além disso, novas ferramentas foram apresentadas para garantir que os desenvolvedores continuem a impulsionar a inovação em IA empresarial.

“Os avanços de hoje ajudam nossos clientes a aproveitar o poder da IA e dos dados para catalisar o crescimento”, disse Muhammad Alam, membro do Conselho Executivo da SAP SE e engenheiro de produtos da SAP. “Estamos criando uma nova parceria entre humanos e IA que transformará o ambiente dos negócios modernos.”

Com o primeiro ano da Joule se aproximando, a SAP apresenta novas funcionalidades que ampliam sua atuação, suportando 80% das tarefas de negócios mais utilizadas na plataforma. Os sistemas colaborativos multiagente implementarão agentes de IA especializados para resolver tarefas específicas , promovendo a colaboração em fluxos de trabalho complexos e permitindo que as organizações aumentem a produtividade ao eliminar silos.

Aproveitando o poder dos dados

As inovações em IA da SAP também se baseiam na expertise da empresa em dados empresariais. A nova solução SAP Knowledge Graph, acessível por meio do SAP Datasphere e da Joule no primeiro trimestre de 2025, proporcionará aos usuários uma compreensão mais profunda do negócio ao mapear relações e contextos em todo o ambiente de dados da SAP. Ao oferecer relacionamentos prontos entre instituições, como pedidos de compra, faturas e clientes, o SAP Knowledge Graph fundamenta a IA em semânticas de negócios específicas da SAP, o que reduz o risco de resultados imprecisos ou irrelevantes e torna mais fácil para as organizações construir aplicações inteligentes e aproveitar a IA generativa de forma mais eficaz.