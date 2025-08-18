Investir em IA: o que faz sentido para o seu negócio?

É curioso como a inteligência artificial (IA) se tornou presente em nossas vidas. Pedimos dicas, sugestões, ajuda e, em alguns casos, pessoas recorrem à IA para realizarem suas próprias tarefas do dia a dia. Nas empresas, a função é a mesma.

Em um cenário em que todos estão investindo nessa tecnologia, a necessidade de fazer parte do movimento é latente, afinal, ninguém quer ficar de fora da inovação. E aí é que mora o perigo. Afinal, quando implementamos uma nova tecnologia sem levar em consideração seu objetivo ou contexto, há mais chances de encontrar grandes dificuldades pela frente.

Então, antes de adotar uma nova solução apenas pela moda ou porque está todo mundo usando, pense duas vezes. Planejar é a melhor forma de utilizar um recurso tão importante no seu dia a dia e o tempo dedicado a isso vai ser compensado lá na frente.

Em segmentos de mercado tão competitivos, o diferencial não está em questionar se sua empresa vai investir em IA, mas em como vai investir. Então, por que não fazer direito?

Em meio à corrida tecnológica, cresce o número de empresas que adotam soluções baseadas em IA para melhorar a produtividade, criar novos modelos de negócio ou simplesmente não ficar para trás. No entanto, um cenário de tantas promessas traz o risco alto de adotar por impulso, sem clareza sobre o problema a ser resolvido.

Essa é uma decisão que precisa ser feita com os pés no chão, e os dados estão na mesa.

Para muitas empresas, especialmente PMEs, o melhor caminho para começar a trilhar essa jornada de transformação é adotar ferramentas já disponíveis no mercado, como aponta o relatório State of the Workplace 2024, da TriNet. Segundo o estudo, 88% dos empregadores de PMEs e 71% dos seus colaboradores já usam IA no dia a dia do trabalho.

O levantamento feito pela International Data Corporation (IDC) reforça a perspectiva sobre a tecnologia também entre os líderes de TI. O estudo diz que 53% das lideranças do setor devem começar a partir de modelos pré-treinados, usando os dados internos para refinar a tecnologia.

Por outro lado, 13% dos líderes de TI planejam construir modelos de IA do zero. Isso revela que por mais que seja uma exceção, o desenvolvimento não pode ser descartado, pois faz sentido para empresas que têm maturidade tecnológica, times dedicados e desafios específicos, como no caso da Stratlab.

Decidimos desenvolver nossa própria inteligência artificial, porque precisávamos de mais autonomia, controle sobre os dados e personalização real para nossos fluxos de trabalho. Foi uma escolha complexa, pois uma solução como essa nunca estará 100% pronta. É um processo de evolução contínua, que exige investimento e paciência, mas abre as portas para soluções mais robustas e alinhadas com o nosso propósito.

Esse é o melhor caminho? Depende do objetivo da sua empresa. E é aí que a reflexão das lideranças se torna tão importante. Quando adotada de forma inteligente e estratégica, ela pode representar o primeiro passo na jornada pela inovação.

O desafio é que poucas organizações estão preparadas para sustentar esse avanço. Afinal, é uma adaptação que exige mais do que tecnologia. Eu me refiro a governança, segurança, dados de qualidade e integração com fluxos e processos que já existem.

Por isso, antes de decidir qual caminho faz mais sentido para você, é fundamental saber onde está e para onde quer ir. Sem essa perspectiva, há grandes chances de ficar rodando em círculos enquanto testa diferentes soluções, mas sem um processo evolutivo claro. Contudo, diante da diversidade de possibilidades, sabemos que existe espaço para encontrar a solução ideal para o momento que o seu negócio está passando aqui e agora.

Dados do Gartner mostram que a infraestrutura como serviço (IaaS) otimizada para IA é um segmento que deve crescer exponencialmente nos próximos três anos. Essa infraestrutura cria a base para que modelos, aplicações e soluções realmente ganhem tração dentro das empresas, sem depender exclusivamente de times superespecializados.

São casos que mostram que a decisão sobre como usar a IA para otimizar os seus resultados não é só sobre tecnologia. Trata-se de estratégia, prioridade e contexto.

Qual é o seu objetivo com inteligência artificial? Resolver um gargalo interno? Ganhar eficiência operacional? Proteger dados sensíveis? Criar um diferencial competitivo? Cada resposta aponta para caminhos diferentes e não existe verdade absoluta.

A IA é uma ferramenta poderosa, mas só funciona quando usada com propósito. E você, já parou para pensar qual é o modelo de adoção que faz mais sentido para o seu negócio?

Sobre o autor: Cristovão Wanderley é CTO e sócio-diretor da Stratlab Inteligência Digital, especialista em tecnologia e dados e participante do programa LinkedIn Creators. Cristovão é CTO e responsável por inovação, estudo de tendências de tecnologia e adoção de novas ferramentas, além de desenvolver estratégias de negócio por meio do marketing digital. Ele é especialista em análise de dados para que informações sejam traduzidas em ações que resultem em aumento de ROI, receita e geração de leads. Desde 2023 faz parte do grupo Editorials do LinkedIn. Formado em Design Gráfico pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e com especialização em MKT, Comunicação, Gestão de Mídias Sociais, DMB, Digital Transformation & Big Data - todos pela Escola Superior de Propaganda e MKT (ESPM), Wanderley tem ainda larga experiência em Growth Strategy, SEO estruturado para vendas e Social Selling. É coautor do livro Thought Leadership: muito além da influencia.