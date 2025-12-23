El 2026 será el año de la consolidación de la IA generativa en empresas de LATAM

El 2026 será el año de la consolidación para el uso de la inteligencia artificial generativa en las organizaciones de América Latina. Esa es la perspectiva de Xertica.ai, especializada en IAGen y consultoría sobre nube, que considera que la mayor exigencia de resultados medibles y gobernanza impulsarán la demanda de soluciones “que no solo generen contenido, sino que ejecuten procesos complejos con seguridad y previsibilidad”.

Así lo señaló Kefreen Batista, Chief Delivery Officer en Xertica.ai, quien explicó, en entrevista escrita con ComputerWeekly en Español, que el mercado regional ha pasado “de la curiosidad a la ejecución estratégica” en cuanto a la IAGen. Para 2026, la empresa, cuyo mercado actual más importante es el sector público, impulsará la evolución de los sistemas multiagentes para “resolver problemas de alta complejidad, como el planeamiento urbano integrado y el análisis de riesgo en tiempo real”.

El ejecutivo destacó que la calidad y la gobernanza de los datos continúa siendo el principal desafío técnico para adoptar con éxito la IAGen, al igual que la escasez de talento calificado y la falta de marcos regulatorios claros.

¿Cuál ha sido el crecimiento de Xertica.ai en América Latina en 2025? ¿Cuáles son los países y los mercados que más están demandando sus soluciones?

Kefreen Batista: El 2025 ha sido el año de nuestra consolidación en la región. Actualmente, operamos en ocho países, incluyendo México, Colombia, Brasil y el mercado hispanohablante de EE. UU., con un equipo de más de 400 colaboradores. El mercado brasileño ha sido un motor fundamental, representando cerca del 40 % de nuestros ingresos, pero vemos una madurez acelerada en toda la región.

En términos de demanda, el sector público lidera la inversión, con un crecimiento del 28 % anual, superando al sector privado. Las instituciones de Justicia, Salud y Medio Ambiente son las que más están traccionando, buscando modernizar la gestión pública para impactar directamente al ciudadano. El mercado mexicano destaca por su inversión en la IA generativa y con mayores planes de expansión, aunque con una distribución diversa.

Según el estudio “La Inteligencia Artificial en América Latina 2025” de NTT DATA y el MIT Technology Review, el próximo año, el 56 % de las empresas proyecta aumentos hasta 30 %, y el 44 % prevé incrementos entre 30 % y 100 %. Estos resultados muestran un fuerte compromiso de las organizaciones hacia la adopción de esta tecnología.

¿Cuáles de sus soluciones son las que más están creciendo en LATAM?

Kefreen Batista: Nuestras plataformas de IA generativa aplicadas a Justicia y Ciudades Inteligentes son las de mayor crecimiento. Lo que nos diferencia es nuestra metodología “X-Factor”, desarrollada con el apoyo del MIT G-Lab, que nos permite desplegar soluciones de IAGen sobre bases de datos complejas en semanas, no en meses o años.

Operamos bajo un modelo de cocreación. No somos simples proveedores de software; entregamos soluciones de misión crítica que combinan nuestra infraestructura en la nube (como socios estratégicos de Google Cloud) con servicios de consultoría avanzada para asegurar que la IA sea ética y centrada en el humano.

¿Qué nuevos lanzamientos tendrán para 2026? ¿Esperan lanzar algún producto relacionado con agentes de IA?

Kefreen Batista: Nuestra hoja de ruta tecnológica para 2026 está centrada en la evolución de los sistemas multiagentes. Ya integramos IA Multimodal desde nuestras primeras versiones, pero los sistemas multiagentes permitirán resolver problemas de alta complejidad, como el planeamiento urbano integrado y el análisis de riesgo en tiempo real.

Además, escalaremos nuestros casos de éxito del sector público hacia el mercado privado, enfocándonos en sectores como Finanzas, Retail y Utilities, donde la automatización y la personalización son ahora prioridades críticas.

¿Cómo perciben el estado de madurez de las empresas con respecto al uso de la IA generativa para mejorar el negocio? ¿Cómo esperan que esto cambie en 2026?

Kefreen Batista: El mercado ha pasado de la curiosidad a la ejecución estratégica. En la región, la adopción ha sido veloz. Por ejemplo, en Brasil, el uso de IA en la industria creció un 163 % desde 2022. Las empresas ya no ven la IA como un experimento, sino como infraestructura estratégica.

Para 2026, esperamos una transición hacia la consolidación robusta. La exigencia será mayor en términos de gobernanza y resultados medibles. Las organizaciones buscarán soluciones que no solo generen contenido, sino que ejecuten procesos complejos con seguridad y previsibilidad.

¿Creen que la IA generativa está cambiando la forma de trabajo en las empresas? ¿Se podrá lograr pronto el modelo híbrido de humano-IA?

Kefreen Batista: Ya estamos viviendo ese modelo híbrido. En el sector Justicia, nuestras soluciones han reducido hasta en 90 % el tiempo de revisión de videos y pruebas, ahorrando miles de horas de trabajo operativo. Esto no reemplaza al profesional, sino que lo libera para tareas de mayor valor intelectual.

Nuestra visión es que la IA debe ser un motor de transformación positiva y profundamente humana. Estamos construyendo un legado donde la tecnología permite que los servicios públicos y privados sean más rápidos, inclusivos y eficientes.

¿Cuáles son los principales obstáculos que todavía enfrentan las empresas en sus jornadas de transformación digital, especialmente con respecto al uso de la nube y la adopción de IA generativa?

Kefreen Batista: El principal desafío técnico sigue siendo la calidad y gobernanza de los datos; cerca del 69 % de las organizaciones ven esto como un obstáculo. Además, existe una necesidad urgente de recualificación de la fuerza laboral.

En el plano institucional, la falta de un marco regulatorio claro puede frenar la inversión. En Xertica.ai defendemos una regulación que propicie la innovación responsable, dando seguridad jurídica para que América Latina no solo sea consumidora, sino protagonista en la creación de soluciones de IA.