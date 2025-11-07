El futuro generativo se apoya en una inteligencia artificial híbrida y abierta

Para desbloquear el poder de la inteligencia artificial en la industria de TI, es necesario que sea una fuerza híbrida y abierta que ayude a las organizaciones a “hacer más, con menos”, subrayaron los ejecutivos del sombrero rojo durante su más reciente Red Hat Summit: Connect 2025 en Ciudad de México.

Bajo el lema “Unlock what’s next”, el encuentro exploró cómo la IA puede ayudar a las organizaciones a impulsar su eficiencia, innovación y sostenibilidad. “Estamos comprometidos a mostrar cómo el código abierto es el catalizador que potencia estos avances, permitiendo a nuestros clientes y partners innovar y alcanzar sus objetivos estratégicos con mayor agilidad”, señaló Javier Cordero, vicepresidente y director general de Red Hat NoLa.

“Creemos firmemente en la construcción de un futuro generativo, que no solo impulse los negocios, sino que también enriquezca la cultura organizacional a través del diálogo y el intercambio de conocimientos. Es el escenario perfecto para ser parte de la conversación sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial y su impacto transformador”, agregó.

Javier Cordero, vicepresidente y

director general de Red Hat NoLa. Javier Cordero, vicepresidente ydirector general de Red Hat NoLa.

Cordero invitó a la audiencia a repensar la manera en que miden el éxito de la inteligencia artificial: “el tamaño del modelo no determina el éxito de la IA, sino la inteligencia aplicada”, indicó, enfatizando que el verdadero valor se encuentra en la capacidad de convertir el conocimiento en acción a través de la inferencia y la automatización.

El ejecutivo detalló que la inferencia de IA es una fase operativa en la que el modelo aplica lo aprendido a situaciones reales, por lo que resulta fundamental para tomar decisiones más rápidas y precisas en distintos sectores. Gracias a ella, la IA puede diagnosticar, automatizar y tomar decisiones en tiempo real, lo que se traduce en retorno tangible sobre la inversión. Además, Cordero explicó que si la IA es el cerebro que piensa, la automatización es el sistema nervioso que permite ejecutar esas decisiones, haciendo posible que la IA opere a escala.

Finalmente, enfatizó que la sinergia entre automatización e inteligencia aplicada abre el camino hacia la autonomía y el surgimiento de los agentes inteligentes, capaces de razonar, planear y ejecutar de forma independiente. En la base de todo este desarrollo, dijo, son esenciales la interoperabilidad y el código abierto para construir ecosistemas de IA éticos, colaborativos y sostenibles.