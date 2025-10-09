Seis tendencias tecnológicas que dominan el 2025

Las compañías están pasando de la experimentación a la captura de valor real con IA generativa, arquitecturas de nube de nueva generación y automatización avanzada. Así lo explica el reporte “Technology Observatory: Tech Trends 2025” de GFT, que señala que, tras el boom de pruebas en 2024, este es el año de demostrar ROI tangible para la IA e de su integración más profunda en procesos, productos y experiencias del cliente.

La investigación revela un cambio de foco: las compañías estarán presionadas para monetizar los pilotos de IA de 2024, mientras modernizan infraestructura para cargas de trabajo de IA más rápidas y escalables, con enfoques híbridos y de borde.

“El código se ha vuelto barato y desechable: lo que diferencia a los líderes será la capacidad de dirigir a la IA con especificaciones claras, una arquitectura sólida y una gobernanza responsable”, afirmó Tadashi Hata, director global de Tecnología (GTO, por sus siglas en inglés) de GFT.