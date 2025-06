El futuro de la IA generativa es específico y conversacional

La IA generativa transformará el trabajo y la tecnología hacia 2027 y 2028, con modelos por dominio, buscadores conversacionales y asistentes virtuales que automatizarán hasta el 80 % de las tareas rutinarias, señaló la consultora Gartner durante el evento Global AI Summit, organizado por EGADE Business School.

Durante su conferencia, titulada “El futuro de la IA generativa”, Salvador Orozco, vicepresidente regional para Hispanoamérica en Gartner, compartió tres predicciones que perfilan la evolución de la IA generativa hacia 2028:

Para 2027, más del 50 % de los modelos de IA generativa serán específicos de dominio (sector o función empresarial), frente al 1 % actual.

Para 2028, más del 60 % de los motores de búsqueda serán conversacionales y se apoyarán en IAGen, frente a menos del 20 % actual.

También para 2028, los asistentes virtuales habilitados con IAGen automatizarán el 80 % de las tareas rutinarias de los trabajadores del conocimiento, una cifra que hoy alcanza el 30 %.

Salvador Orozco, Gartner.

Por su parte, Rafael Sánchez, presidente y director general de Microsoft México, destacó que “estamos entrando en una revolución intelectual”, pues la IA generativa está democratizando el acceso a la inteligencia como nunca, gracias a su adopción acelerada basada en lenguaje natural, datos masivos y procesamiento avanzado.

A nivel empresarial, el actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), planteó tres niveles de adopción: copilotos listos para usar, herramientas de bajo código y desarrollos avanzados, con un punto de partida común: educación, adopción rápida y transformación del modelo de trabajo.

La velocidad con la que avanza la adopción de la IA generativa es tal, que ya ha superado la fase de desilusión típica de otras tecnologías emergentes, señaló Mauricio Torres, presidente y director general de IBM México. “Hoy, el problema que enfrentan muchas empresas –y así lo señala alrededor del 40 % de los CEOs que entrevistamos en México– no es tecnológico, sino es el rechazo de las personas que temen cambiar su forma de trabajo”, dijo.

Horacio Arredondo, decano de la escuela, destacó en su mensaje inaugural que el impacto estratégico de la inteligencia artificial generativa no solo afecta a los modelos de negocio y la transformación sostenible en las organizaciones de América Latina, sino también al propio liderazgo. Por ello, Ángela Gómez, COO de Grupo AXO, definió cinco capacidades esenciales que los líderes necesitan para tomar las riendas de este escenario: alfabetización en IA, gestión de riesgos, formación técnica, colaboración transversal y alineación de soluciones con los objetivos estratégicos del negocio. “La IA no va a reemplazarnos, nos debe hacer más inteligentes”, remarcó.

Finalmente, Mike Walsh, CEO de Tomorrow y futurista global, ofreció tres recomendaciones clave que los líderes deben priorizar no solo al adoptar la IA, sino frente a cualquier avance disruptivo:

automatizar para elevar, no reducir plantilla;

diseñar el trabajo, no solo trabajarlo; y

gestionar la incertidumbre con curiosidad.

“La verdadera ventaja competitiva no será quién tiene más IA, sino quién sabe aplicarla con criterio humano. En este nuevo contexto, ser líder no requerirá una oficina ni 50 reportes directos: requerirá visión, agilidad y humanidad”, remarcó.

El Global AI Summit forma parte de la serie conmemorativa por sus tres décadas, titulada The Next 30: Shaping the Future, con la cual EGADE Business School busca promover el pensamiento de frontera, el liderazgo con propósito e impulsar un ecosistema empresarial más innovador, conectado y sostenible para América Latina.