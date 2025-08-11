Telco Transformation Latam 2025 debaterá o futuro do setor na América Latina

O Telco Transformation Latam 2025 acontecerá nos dias 27 e 28 de agosto, no Hotel Windsor Oceânico, no Rio de Janeiro. O evento, organizado pela Conecta Latam, deve reunir mais de 800 executivos e especialistas do setor de telecomunicações na América Latina.

A Conecta Latam é especializada na organização de encontros para o mercado de telecomunicações na América Latina. A empresa foca em facilitar a troca de conhecimento e o networking entre executivos da região, promovendo eventos que abordam os desafios e oportunidades do setor de Telecom e TIC.

O objetivo do encontro é promover discussões sobre a transformação digital e a sustentabilidade no setor, abordando os desafios e oportunidades que as operadoras enfrentam em um cenário de rápidas mudanças tecnológicas e de mercado.

A agenda do evento será distribuída mas seguintes trilhas de conteúdo simultâneos:

Segurança e fraude: As redes das operadoras estão no centro da transformação digital — e na linha de frente dos ataques cibernéticos. Como proteger essa infraestrutura crítica?

As redes das operadoras estão no centro da transformação digital — e na linha de frente dos ataques cibernéticos. Como proteger essa infraestrutura crítica? Transformação digital, IA, big data & Analytics: Discussão sobre o uso da inteligência artificial nas rotinas operacionais, monetização de dados e o impacto da IA na transformação dos negócios.

Discussão sobre o uso da inteligência artificial nas rotinas operacionais, monetização de dados e o impacto da IA na transformação dos negócios. Transformação de redes: Abordagens sobre as novas redes na América Latina, como 5G, MVNOs e redes privadas, expansão de datacenters para a demanda de IA, redes neutras e aplicações de AIOps.

Abordagens sobre as novas redes na América Latina, como 5G, MVNOs e redes privadas, expansão de datacenters para a demanda de IA, redes neutras e aplicações de AIOps. Estratégias de negócios: Análise do mercado Telco para 2026, casos de sucesso de soluções B2B e o caminho de Telco para TechCo.

A programação incluirá painéis de discussão e apresentações com líderes do setor que compartilharão perspectivas e experiências sobre as tendências e inovações.

Os palestrantes confirmados incluem executivos da ABINC (Associação Brasileira de Internet das Coisas), Alares, Algar, AMOMVAC (Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales México), ANATEL, Antel Uruguay, Atlantic Data Centers, Centro de Inovação em Negócios Digitais, Comgás, EAF, Eletrobras, Entel Chile, Fabric Data, Flow Paraguay, Frost & Sullivan, Globo, GSMA, Iez! Telecom, INATEL, Iplan, Itaú, Izzi México, Liberty Latin America, Ligga Telecom Oi Soluções, Omdia, OnNet Fibra Colombia, Telcomp, Telecable Costa Rica, Telecall, Telecom Argentina, TIM Brasil, TM Forum, Vero e Vivo.

Para mais informações e para realizar sua inscrição, visite: https://www.conecta-latam.com/telcotransformation, um desconto de 15% está disponível para os leitores de Computer Weekly Brasil utilizando o código Partner@Telco15. Executivos de operadoras e ISPs podem solicitar um código especial para inscrição, entrando em contato através do e-mail: [email protected].