Tendências para as telecomunicações no Brasil e na América Latina em 2023

O Workshop Telecom Industry Outlook Brasil aconteceu no dia 23 de março e foi apresentado por Ari Lopes, gerente sênior de investigação de mercados das Américas na Omdia. Durante o evento, foram expostas tendências para a indústria de telecomunicações neste ano, com enfoque no Brasil e na América Latina. Além disso, o especialista apresentou dados sobre o mercado global de banda larga fixa e analisou o crescimento da fibra óptica e do 5G.

Para iniciar sua fala, Lopes explicou que o mercado de banda larga fixa encontrou um cenário favorável nos últimos cinco anos em todo o mundo. Houve um aumento das assinaturas e receitas arrecadadas mesmo em mercados mais maduros, conforme revelou uma análise da Omdia. Por exemplo, na Oceania e no Leste e no Sudeste Asiático as assinaturas cresceram, em média, 10,8% entre 2016 e 2021. Para Austrália, China e Vietnã, esse valor foi ainda maior, de 40%. A principal causa apontada para esse aumento são projetos de implantação de infraestrutura de fibra em grande escala.

Fibra óptica ganha espaço Na América Latina, também observou-se um crescimento das assinaturas e receitas de serviços, impulsionado pela demanda dos consumidores e pelo desenvolvimento das redes de infraestrutura. O estudo da Omdia também analisou especificamente o avanço do mercado de fibra óptica na região. "A fibra óptica chegou mais tarde no Brasil e na América Latina, o que normalmente é o padrão para a adoção de novas tecnologias por aqui. Mas, uma vez que essas tecnologias chegam, seu crescimento é espantoso", pontua Lopes. Estima-se que a fibra óptica seja a tecnologia que ganha espaço mais rapidamente entre as empresas fornecedoras de serviços de transmissão por cabo no contexto latinoamericano. Segundo a Omdia, a chamada tecnologia de telecomunicações FTTx (do inglês, fiber to the x), tinha apenas 421 mil assinaturas em 2018, ao passo que, em 2022, este valor subiu para mais de 5 milhões. A FTTx tem sido empregada sobretudo para expandir a cobertura de rede em novas regiões, podendo eventualmente substituir o cabo em áreas de alta competitividade. Isso explica o declínio da base de clientes dos provedores de cabo em 2022. A Omdia prevê, ainda, que mais de 65% das conexões de banda larga fixa serão dependentes da fibra óptica até 2027.

América Latina em números A América Latina é um dos mercados de fibra óptica que mais crescem no mundo, conforme comprovam dados coletados pela Omdia. Desde 2019, o Brasil estava atrás apenas da China em termos de adições líquidas de fibra óptica, porém foi superado pela Índia em 2022. Já o México ocupava a sétima posição globalmente, com 2,8 milhões de adições. A principal operadora do país, a Telmex, experimentou um crescimento de 63% em sua base de consumidores de fibra durante um período de 2 anos, até o terceiro trimestre de 2022. Além disso, as principais operadoras da Argentina –Claro, Movistar e Personal– cresceram consideravelmente. Somente a Personal, por exemplo, alcançou um aumento anual de 234%.

5G como motor de crescimento das telcos Conforme estatísticas da Omdia, o 5G alcançou 591 milhões de assinaturas em 2021 globalmente. No ano seguinte, a tecnologia adquiriu maior penetração na América Latina, sendo que Brasil, México e Chile apresentaram os melhores índices de crescimento das bases de clientes das empresas do setor de telecomunicações até o momento. "Particularmente, o Brasil está criando um ecossistema com a rede standalone que impulsionará a adoção do 5G em toda a América Latina", opina Lopes. A previsão para 2023 e os anos seguintes é que o crescimento do número de assinantes ganhe ainda mais força, principalmente porque o 5G apresenta uma melhor performance do que as redes anteriores. Porém, a quinta geração de internet móvel precisará apresentar resultados para além da banda larga mais rápida. "Ainda não vimos uma grande inovação em termos de serviço com o 5G. É uma crítica comum, que escutamos com frequência. Mas ainda está muito no começo da adoção", avalia o especialista.