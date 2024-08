Ministério das Comunicações quer facilitar crédito para levar banda larga a pequenas cidades

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pretende criar um mecanismo garantidor de mais de R$ 500 milhões voltado para que pequenos provedores de internet possam receber empréstimos para investir em infraestrutura de banda larga fixa em municípios com menos de 30 mil habitantes.

“Nós temos a missão de melhorar a conectividade no Brasil, nas mais diversas áreas, mas com olhar especial para a população que vive nos lugares mais remotos e de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas e aldeias. Esse mecanismo garantidor vai permitir que essas empresas consigam atender os pré-requisitos para acessarem esse crédito”, disse Juscelino.

A previsão é que a ampliação da cobertura da conectividade digital nessas cidades beneficie cerca de 2,5 milhões de pessoas. A iniciativa inclui a implantação de cabos de fibra óptica e a instalação de equipamentos de telecomunicações com funções de economia de energia ao longo da infraestrutura, entre outros.

O mecanismo garantidor será criado a partir de um empréstimo de US$ 100 milhões (R$ 550 milhões na cotação atual) já aprovado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O assunto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, e, se aprovado, para o plenário da Casa.

Com isso, pequenos provedores, que atualmente não atendem as garantias dos bancos, vão poder solicitar crédito e acessar recursos do Fundo para a Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) por meio de agentes financeiros.