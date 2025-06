Pix Automático chega para tornar o pagamento de contas mais prático

A partir do dia 04 de junho de 2025, o Pix Automático estará disponível para milhões de brasileiros com o objetivo de simplificar ainda mais o jeito de pagar contas e serviços. Com ele, os usuários autorizam uma única vez e as cobranças periódicas – como a conta de luz, o pagamento do condomínio ou a assinatura do jornal digital – são pagas automaticamente, sem precisar repetir o processo a cada novo vencimento.

Depois disso, o banco agenda o pagamento conforme as regras que você definiu — como valor máximo ou uso de linha de crédito — e le avisa antes de cada débito. No dia do pagamento, tudo acontece automaticamente, na data certa, sem que a gente precise mexer mais no celular.

“O Brasil já é reconhecido internacionalmente por sua liderança em sistemas de pagamentos instantâneos. Agora, com o lançamento do Pix Automático, consolida sua posição de vanguarda ao permitir que pagamentos recorrentes sejam feitos de forma automática e segura, diretamente da conta bancária do consumidor, sem a necessidade de intermediários como cartões de crédito ou boletos bancários”, disse José Barletta, diretor técnico da Ingenico, fornecedor global em soluções de aceitação de pagamentos.

Os benefícios da Pix Automático para os usuários incluem:

Praticidade e conveniência: nada de esquecer o pagamento ou perder tempo autorizando toda cobrança.

Mais controle: o cliente pode acompanhar, conferir e até cancelar os pagamentos direto pelo app do seu banco.

Inclusão e economia: o Pix Automático é simples, barato e acessível para pessoas, empresas e governos.

Segurança garantida: o Banco Central mantém rigorosos controles para proteger suas transações.

Vantagens para as empresas

Além de facilitar o pagamento para os clientes, o Pix Automático ajuda a reduzir a inadimplência, pois as cobranças são feitas automaticamente e o aumento da base de clientes: mais de 160 milhões de usuários Pix.

Além do mais, o Pix Automático conta com segurança reforçada, e o Banco Central monitora constantemente as operações para proteger os usuários. Caso aconteça algum problema, a gente pode recorrer ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permite solicitar a devolução do dinheiro em caso de golpe ou fraude, ou pelo um erro do banco pagador.