Brasil debaterá novo Plano Nacional de Inteligência Artificial no Futurecom 2025

O lançamento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) será um dos destaques da 30ª edição do Futurecom, maior evento de conectividade e inovação da América Latina. O encontro ocorrerá de 30 de setembro a 2 de outubro, no São Paulo Expo.

No dia 1º de outubro, na Plenária 1, o debate será sobre o “Plano Nacional de IA (PBIA) e a competitividade digital nacional”. Estão confirmados os presidentes da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom), Afonso Nina, e da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), Andriei Gutierrez, além de Eliana Cardoso Emediato Azambuja, coordenadora-geral de Governança Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Prof. Carlos Nazareth Marins, diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) e Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, diretor presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A mediação ficará a cargo de Valter Wolf, presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial (ABRIA).

Apresentado durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o PBIA prevê um investimento de R$ 23 bilhões nos próximos quatro anos. Os recursos, provenientes de fontes federais, estatais, fundos complementares e aportes privados, serão distribuídos com foco em inovação empresarial (60%) e infraestrutura tecnológica (25%). A iniciativa também contempla a requalificação de mais de 200 mil profissionais para atender às novas demandas da era digital.

O plano está estruturado em cinco eixos estratégicos: infraestrutura e desenvolvimento; formação e capacitação; inovação empresarial; serviços públicos; e regulação. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da população por meio de soluções tecnológicas, com ênfase na eficiência dos serviços públicos e na promoção da inclusão social.

Entre as ações previstas, destaca-se a criação de um supercomputador de alta performance para acelerar o desenvolvimento de algoritmos avançados, além do fortalecimento do Instituto de Inteligência Artificial do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), que atuará como polo de pesquisa aplicada e cooperação internacional.

O PBIA também propõe a aprovação de um marco regulatório nacional para a IA até 2027, com diretrizes para uso ético, criação de um comitê multissetorial de ética e definição de padrões de avaliação de risco em setores críticos. Estão previstas ainda a consolidação do Observatório Brasileiro de IA, o lançamento de guias nacionais sobre IA ética e a criação do Centro Nacional de Transparência Algorítmica.