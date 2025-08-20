Migrar a Windows 11, una decisión necesaria y estratégica

Con el fin de soporte de Windows 10, programado para octubre de 2025, las empresas de América Latina enfrentan un punto de inflexión clave. Cristina Santa María, gerente senior de Alianzas de Negocios y Portafolio en Ricoh LATAM, considera que “no se trata solo de actualizar un sistema operativo, sino de proteger el negocio, optimizar operaciones y aprovechar una oportunidad estratégica para modernizar su infraestructura tecnológica”.

La ejecutiva señala que operar con un sistema sin soporte representa riesgos reales relacionados con vulnerabilidades de seguridad, incumplimientos normativos y pérdida de eficiencia operativa, y afirma que las empresas ya van tarde con respecto a planificar este cambio para evitar interrupciones y costos innecesarios.

“Hasta diciembre de 2024, apenas el 34,9 % de las organizaciones a nivel mundial habían hecho el cambio. El reloj está corriendo, y el riesgo aumenta cada día que se posterga la migración”, subraya Santa María.

La migración hacia Windows 11 “representa una oportunidad para fortalecer la resiliencia organizacional, modernizar los entornos de trabajo y asegurar la continuidad del negocio”, por lo cual la ejecutiva recomienda contar con asesoría experta, acceso a dispositivos modernos, modelos de financiamiento flexibles y servicios integrales que garanticen una migración segura, ordenada y sin fricciones.