Tres caminos ante el fin del soporte a Windows 10

La cuenta regresiva comenzó: el 14 de octubre de 2025 finalizará el soporte para Windows 10 de Microsoft. Ante esta situación, las organizaciones enfrentan una decisión crítica respecto de su eficiencia, seguridad y estrategia general de TI, así como respecto a su hardware, ya que la migración a Windows 11 implica nuevas exigencias en cuanto a espacio de almacenamiento y memoria.

Kingston Technology Company presenta tres opciones que las organizaciones y los usuarios pueden tomar frente a esta transición, con los beneficios, riesgos y exigencias que enfrenta cada una.

Para las organizaciones que no están listas para hacer la transición a Windows 11 o para invertir en hardware nuevo, mantener Windows 10 y pagar por soporte extendido es la primera opción. Microsoft ofrece actualizaciones de seguridad extendidas (ESU, por sus siglas en inglés) por una tarifa, las cuales proporcionan actualizaciones de seguridad críticas después de la fecha de fin del soporte.

Invertir en computadoras nuevas con Windows 11 preinstalado parece ser una solución directa. El hardware nuevo garantiza la compatibilidad con el software y las funciones de seguridad más recientes, lo que ofrece una transición sin problemas. Sin embargo, esta opción puede ser costosa, por lo que quizá no sea factible para todas las organizaciones, especialmente si enfrentan restricciones de presupuesto.

Opción 4: No hacer nada

En realidad, esta no es una opción para las empresas. Elegir no hacer nada y seguir usando Windows 10 después de que termine el servicio de soporte es arriesgado. Sin actualizaciones de seguridad y soporte técnico, los sistemas se vuelven vulnerables a ciberamenazas y problemas de cumplimiento. Por eso, esto no es recomendable para organizaciones que priorizan la seguridad y la estabilidad operativa.