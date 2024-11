Microsoft presentó nuevos dispositivos Copilot + PC en México

Microsoft Surface presentó en México los nuevos dispositivos Surface Pro Copilot+ PC y Surface Laptop Copilot+ PC, modelos Pro 11 y Laptop 7, enfocados en el mercado empresarial. Ambos dispositivos están equipados con potentes procesadores Snapdragon Serie X y Elite, respectivamente, que potencian el sistema de IA, Copilot.

Diseñados para optimizar tareas empresariales, estos dispositivos permiten realizar traducciones en tiempo real y proteger información crucial, e integran características de ciberseguridad con Microsoft Pluton y el sistema de inicio de sesión Windows Hello, para proteger los datos personales y empresariales.

Asimismo, ofrece mejoras en aplicaciones de oficina convencionales como Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 y Chrome, para optimizar el flujo de trabajo, e innovaciones como: Recall, que facilita la búsqueda de documentos y la síntesis de cadenas interminables de correos; OneNote, para tomar minutas; Cocreator, que asiste en la generación de contenido creativo; y traducciones en tiempo real, que mejoran la comunicación en llamadas y seminarios internacionales.

Ulises Cabrera, director para Surface México en Microsoft, comentó que la demanda por estos dispositivos es alta, ya que las empresas, que han empezado a trabajar desde hace un tiempo con herramientas de IA como Copilot, hoy requieren el soporte de hardware para lo que ya tienen o quieren hacer. Los nuevos dispositivos, indicó, ofrecen un ambiente mucho más rápido y robusto para ejecutar la tecnología de IA, gracias a sus procesadores ARM. Incluso, datos de la consultora IDC señalan que existe un aumento del dinamismo en el consumo de dispositivos, mencionó el ejecutivo, debido al refresco tecnológico que están realizando las empresas para tomar ventaja de las herramientas de IA.

Cabrera dijo que se espera que la principal demanda venga no tanto por segmentos o verticales, sino por caso de aplicación. “En retail, he visto que los utilizan para entender cuál es el comportamiento del usuario dentro de la tienda, (…) los famosos planogramas, [porque] los van a ayudar bastante con ese tipo de cosas, y he visto desarrollos para análisis de precios o análisis de productos”, afirmó.

Surface Pro Copilot + PC De acuerdo con Microsoft, esta tableta ha sido diseñada para equipos creativos, de diseño, o trabajadores con esquemas de trabajo flexibles que se transportan constantemente, pues es 90% más rápido que sus predecesores. Tiene una batería de 14 horas de duración, puertos USB, sistema de seguridad avanzado y pantalla OLED con HDR2, que ajusta el brillo para mayor comodidad visual. Viene con opciones de memoria RAM de 16, 32 y 64 GB, junto con un almacenamiento de hasta 1 TB. La tableta puede complementarse con el Teclado Flex Surface Pro para utilizarla en una configuración definitiva de laptop.