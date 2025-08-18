DE-CIX começa a oferecer serviços de interconexão distribuídos por três data centers em São Paulo

A DE-CIX, operadora de Internet Exchanges (IX), ou pontos de troca de tráfego, está começando a operar seus serviços de peering e interconexão em São Paulo. O novo ponto de troca de dados, DE-CIX São Paulo, está distribuído por três data centers: Equinix SP4, Elea SPO1 e Ascenty SP4. A empresa já está integrando os primeiros 20 clientes da região, incluindo a Azion Technologies.

Com o início das operações, as empresas agora têm acesso não apenas ao peering local ou interconexão de rede, mas também ao peering remoto, bem como funcionalidades de nuvem e roteamento multicloud. As empresas podem obter acesso direto e privado a provedores de nuvem, tanto local quanto remotamente, e garantir uma comunicação perfeita entre nuvens, facilitando seus negócios digitais com baixa latência e conectividade de alto desempenho. Além disso, ao aderir ao intercâmbio, as empresas podem se conectar diretamente a milhares de operadoras de rede (carriers), provedores de serviços de internet (ISPs), provedores de nuvem e conteúdo, além de redes corporativas de mais de 100 países em todo o mundo.

O novo Internet Exchange está integrado ao ecossistema global da DE-CIX por meio de conexões com IXs em Nova York, Lisboa, Madri e Frankfurt – o maior IX da Europa. A conectividade aproveita várias rotas transatlânticas através dos corredores de conectividade Atlântico Sul-Norte e Sul-Sul. Isso permitirá que as redes brasileiras conectadas alcancem milhares de redes locais, regionais e internacionais que, juntas, formam o maior ecossistema de interconexão do mundo.

A chegada da DE-CIX São Paulo (SAO) aumenta a competitividade nacional, já que expande as opções para as operadoras de rede no Brasil. Além disso, preenche um vácuo no mercado brasileiro com sua gama de soluções de interconexão neutras de nível empresarial apoiadas por SLAs (Acordo de Nível de Serviço), ou seja, um contrato formal entre um provedor de serviços e um cliente, que define os padrões de serviço que serão entregues e as consequências caso não sejam cumpridos.

A empresa alemã escolheu São Paulo e Rio de Janeiro para instalar seus pontos de interconexão IXs no país devido a parcerias estratégicas com operadoras de data center nessas cidades. Com esse marco, a América do Sul passa a ser o quinto continente de operação da companhia.