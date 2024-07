Elea Digital Data Centers se expande no São Paulo

A Elea Digital Data Centers, fornecedora de infraestrutura digital e serviços de colocation nos mercados de Nível 1 e Nível 2 do Brasil , anunciou um plano de expansão estratégica de 120 MW e US$ 1 bilhão para atender à crescente demanda por centros de dados.

O investimento da Elea compreende a aquisição de dois campi de data center na grande São Paulo e uma expansão massiva de até 100 MW nos próximos anos. Essas instalações, localizadas em São Bernardo do Campo (SPO2) e na região de Tamboré (SPO3), possuem atualmente capacidade combinada de energia superior a 10MW. O site de São Bernardo do Campo também conta com um banco de terrenos e uma subestação de alta tensão.

O investimento, aprovado pela Autoridade Antitruste Brasileira (CADE) e pendente de confirmação final, oferece disponibilidade imediata para clientes locais e globais em uma área metropolitana que enfrenta restrições de fornecimento, uma vez que grandes projetos de colocation estão previstos para entrar em operação a partir de 2025.

A Elea expande estrategicamente o seu portfólio através de uma abordagem híbrida, utilizando tanto a infraestrutura existente como novas construções sustentáveis ​​de última geração. Alimentada por energia 100% renovável, a Elea opera uma rede nacional de sete campi de data centers interconectados nas cidades interconectadas Tier 1 e Tier 2 mais críticas do Brasil, com a capacidade e a escala para acomodar as necessidades de nuvem de alta densidade e implantação de inteligência artificial (IA) de hiperescaladores e grandes empresas globais ou locais.

De acordo com Alessandro Lombardi, presidente da Elea Digital Data Centers, a Elea está agregando capacidade e profundidade significativas ao seu portfólio em São Paulo, que atualmente representa 80% da demanda de carga de TI do país. "Um dos data centers que a Elea está adquirindo está no coração do antigo cluster automotivo brasileiro, São Bernardo do Campo, onde gigawatts de energia disponível são facilmente acessíveis. Estou entusiasmado em liderar esta iniciativa de iniciar um novo cluster de data centers em São Bernardo Paulo."

Os dois ativos recém-adquiridos em São Paulo estão localizados em áreas com conectividade vantajosa por cabos submarinos, alinhando-se ao foco da Elea em fornecer soluções de infraestrutura de TI de alto desempenho. A SPO2, em São Bernardo do Campo, está situada a 29 quilômetros do centro de São Paulo, onde está localizado o site operacional SPO1 da Elea. A instalação de Barueri (SPO2) está no hub de data center mais conectado do continente, adjacente ao Equinix SP4, ao Scala Tamboré Campus, à ODATA e aos principais locais da Telefonica.

Assim que a decisão de aprovação do CADE for definitiva, a presença da plataforma da Elea no Brasil se expandirá para nove data centers distribuídos em cinco regiões metropolitanas diferentes, tornando-a a única provedora de colocation com tantas instalações no país.