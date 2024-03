A relevância dos datacenters para viabilizar a infraestrutura do mundo virtual

Atualmente, é muito fácil para todos realizarem praticamente qualquer atividade por meio de um celular, tablet, SmartTV, computador e até mesmo um dispositivo vestível conectado à internet. Ou seja, as pessoas podem comprar, pagar, se comunicar, pedir comida, ver um filme, ouvir música, marcar uma viagem, fazer uma videochamada, solicitar um serviço de transporte ou até estudar e jogar online apenas clicando. Quem permite realizar todas essas atividades é o data center.

O data center é um herói silencioso que trabalha incansavelmente para manter tudo funcionando. Sem ele não teríamos acesso a serviços como aplicativos bancários, compras online, redes sociais, streaming de música e vídeo para relaxar e muito mais.

A data center é um edifício ou instalação que abriga equipamentos de computação como servidores, unidades de armazenamento de dados, roteadores, switches e outros componentes de telecomunicações. Ele pode ter diversos tamanhos, desde pequenos armários até grandes instalações com potentes computadores processando um volume inimaginável de dados e ocupando mais de 100 mil m2. É uma infraestrutura de grande importância para as atividades digitais de governos, instituições, empresas e pessoas.

Apesar de não existir um dia específico para a celebração do Dia Internacional do Data Center, desde 2020 é comemorada na quarta-feira de março. Neste ano, no entanto, a celebração será realizada na terceira quarta-feira do mês, 20 de março.

Eduardo Carvalho, presidente da Equinix para a América Latina, explica: “É nos data centers onde as empresas armazenam seus dados, sistemas e aplicações. É também onde as empresas de telecomunicações trocam tráfego de internet entre si, permitindo a existência da internet. Basicamente, quer você esteja lendo este artigo, assistindo a um stream de vídeo ou enviando uma mensagem online, tudo passa por um data center.”

Os data centers, desde a sua concepção até à operação, devem cumprir rigorosas normas e padrões em todos os níveis, tanto nacionais como internacionais, uma vez que os sistemas que funcionam nos equipamentos controlam os serviços básicos de eletricidade, distribuição de água potável, trânsito, saúde e até mesmo a operação do transporte público nas cidades.

“Atualmente, os data centers abrigam grandes quantidades de dados críticos e, portanto, são vitais para as funções diárias das pessoas. Como resultado, seja na forma de uma nuvem, colocation (espaço terceirizado) ou serviço gerenciado, os data centers terão cada vez mais relevância em todo o mundo”, afirma Eduardo Carvalho.