Dicas de resiliência operacional: como garantir a continuidade dos negócios

A resiliência operacional é fundamental para as empresas que enfrentam alta competitividade e precisam se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. Falhas de conectividade, vulnerabilidades de segurança e uma recuperação lenta após incidentes podem impactar diretamente na produtividade, segurança e reputação da empresa, tornando ainda mais urgente a necessidade de uma rede resiliente. De acordo com uma pesquisa da Accenture, o número de executivos planejando aumentar o foco no design para resiliência vai saltar de 17% para 63% nos próximos três anos.

Para apoiar a estratégia de resiliência das empresas, a Ascenty, uma joint venture entre a Digital Realty e a Brookfield Infrastructure, elaborou alguns conselhos sobre como as empresas podem garantir a resiliência de suas operações, assegurando alta disponibilidade, conexões de baixa latência, com segurança e flexibilidade.

Opte por um data center de certificado A classificação por Tiers de um data center é um dos principais critérios para avaliar os padrões de disponibilidade, redundância e a confiabilidade de sua infraestrutura. João Walter Bio Razori da Silva, diretor de produtos, soluções e estratégias de edge da Ascenty, explica que o alto grau de disponibilidade também pode ser mensurado por algumas certificações, como as do TUV, que determinam o Tier no qual um data center se insere, com quatro níveis possíveis. “Por exemplo, um data center de Tier 3 ou TR3, um dos mais altos graus de classificação e mais utilizados em data centers comerciais, precisa ter uma disponibilidade de 99,982%, podendo ficar poucos minutos por ano inoperante. Essa classificação avalia a disponibilidade, redundância e desempenho das infraestruturas, ajudando as empresas a escolherem provedores robustos e seguros”, detalha.

Alcance escalabilidade sem grandes investimentos As empresas que fornecem infraestrutura de data center colocation desempenham um papel importante na escalabilidade das operações empresariais. Eles permitem expandir recursos conforme a demanda de maneira eficiente, sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura própria. Dessa forma, as empresas conseguem se adaptar rapidamente às mudanças do mercado sem comprometer a performance ou a segurança, garantindo a resposta rápida a qualquer demanda e redundância nas operações.

Busque empresas certificadas para garantir a segurança física É importante contar com parceiros que possuam certificações como SOC, ISO27001, ISO27701 e ANSI/TIA942-C Rated 3 Design para gestão de continuidade de negócios e segurança. Também é interessante que o parceiro possua uma equipe própria para monitorar os ambientes 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso oferece eficiência e redução de custos, pois as empresas deixam de arcar com gastos de auditoria.