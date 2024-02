Nuvem híbrida: uma solução para a transformação digital das empresas

A nuvem híbrida tem ganhado destaque como modelo estratégico para a transformação digital das empresas brasileiras. Combinando o melhor da nuvem pública e privada, essa abordagem vem sendo adotada por organizações de diversos setores que buscam modernizar sua infraestrutura de TI e obter mais agilidade e flexibilidade.

De acordo com o estudo da IBM, 83% das empresas brasileiras já adotaram ou planejam adotar a nuvem híbrida, valor acima da média global de 77%. Esse cenário reflete a busca por soluções customizadas e adequadas aos desafios e demandas específicas do mercado nacional.

Dessa forma, a nuvem híbrida integra o melhor dos dois modelos: segurança e controle com a nuvem privada, e escala e economia com a nuvem pública.

Já a nuvem pública provê recursos sob demanda, como servidores e armazenamento, por meio da internet. Os principais provedores globais como AWS, Azure e Google Cloud oferecem data centers mundo afora, permitindo escalar a infraestrutura conforme as necessidades da empresa. O pagamento é baseado no consumo efetivo, eliminando gastos excessivos.

Outro ponto crítico é garantir a conformidade com leis brasileiras, como a LGPD , ao trafegar dados entre as nuvens. Técnicas como criptografia e controle de acesso são essenciais, e uma consultoria regulatória pode ajudar a mapear fluxos de dados e riscos.

Tendências e previsões para a nuvem híbrida no Brasil

O mercado brasileiro de nuvem híbrida deve movimentar R$ 23 bilhões até 2025, de acordo com projeções da IDC. Essa expansão será impulsionada por fatores como:

Novos data centers sendo lançados em 2024, aumentando as opções de infraestrutura híbrida;

Adoção de IA e computação de alto desempenho para aprimorar o gerenciamento integrado;

Maior demanda por backup inteligente e proteção contra vazamentos;

Expansão do uso de nuvem híbrida para mais de 50% das iniciativas empresariais.

O lançamento de novos data centers no Brasil, como o previsto pela Oracle em São Paulo, amplia as possibilidades de arquitetura híbrida com nuvem privada on-premises e recursos públicos no país.

Além disso, tecnologias como inteligência artificial facilitam o gerenciamento unificado de ambientes de nuvem híbrida, com automação de tarefas complexas. O aprendizado de máquina pode também ser aplicado na detecção de ameaças e proteção contra vazamentos.

Outra tendência é o crescimento da nuvem híbrida gerenciada, na qual um provedor administra toda a infraestrutura, reduzindo a complexidade para o cliente. Em 2024, espera-se maior procura por esse modelo.