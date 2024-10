Conheça as diferenças entre nuvem pública, privada e híbrida

As particularidades entre nuvem pública, privada e híbrida têm grande impacto no cenário corporativo, influenciando a escolha das empresas em relação ao armazenamento e gestão de dados. Segundo pesquisa da FGVcia, em 2023, 42% das empresas brasileiras aderiram ao uso da nuvem para processamento de informações. A previsão para os anos de 2024 e 2025 é que essa porcentagem suba mais 10%, totalizando mais de 50% de empresas brasileiras a utilizarem o armazenamento em nuvem.

Vinicius Pontes, chefe de estratégia e arquitetura de plataformas em nuvem da Nexxt Cloud, explica as diferenças de aplicabilidade e segurança de cada tipo, confira:

Essa diversidade de opções permite que as empresas escolham a solução que melhor se adapta às suas necessidades operacionais e regulatórias no cenário atual.

Além deles, existem as tendências mais populares para utilização dos serviços de nuvem entre as empresas brasileiras, que seriam:

A nuvem privada, por outro lado, é exclusiva para uma única organização, oferecendo mais controle e segurança, especialmente para setores que lidam com dados sensíveis.

A nuvem pública é oferecida por fornecedores como Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure, sendo acessível a múltiplos usuários e com custo reduzido, é ideal para empresas que buscam escalabilidade rápida.

“A decisão entre os dois modelos deve levar em conta meticulosamente as demandas específicas de privacidade e conformidade da empresa”.

Vinicius comenta que ao escolher uma nuvem pública, as empresas precisam estar conscientes dos perigos ligados à segurança, controle e conformidade. Por outro lado, na nuvem privada, as inquietações se concentram na total responsabilidade pela segurança e gestão dos dados.

Relação com inteligência artificial

De acordo com ele, a inteligência artificial (IA) ainda é "uma fumaça", pois seu conceito é obscuro para o mercado, considerando que desde a eliminação de um objeto em uma imagem até o tratamento de grandes volumes de dados estão incluídos no mesmo escopo da IA.

“Creio que, ao longo do tempo, a IA assumirá um conceito mais "concreto", no qual a linguagem de máquina será responsável por várias tarefas. Retornando à estratégia, cada organização deve estabelecer claramente a dor que a inteligência artificial deve resolver, antes de procurar soluções no mercado”, finaliza.