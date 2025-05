Os 10 principais provedores de PaaS de 2025 e o que eles oferecem a você

PaaS é uma plataforma de computação em nuvem projetada para permitir que organizações implantem, provisionem e executem aplicativos sem a necessidade de construir a infraestrutura subjacente. Basicamente, o provedor de nuvem fornece a infraestrutura, enquanto a organização fornece seu próprio aplicativo ou utiliza um aplicativo disponibilizado pelo provedor.

Existem muitos provedores de PaaS para escolher, mas nem todos são criados iguais. Embora a maioria dos provedores tenda a oferecer o mesmo conjunto básico de serviços, eles também têm seus próprios recursos e limitações. Por exemplo, um provedor de PaaS pode optar por oferecer suporte a Python, mas não a Java. Os provedores também podem diferir drasticamente entre si em termos de preços. Portanto, avalie cuidadosamente os diversos provedores de PaaS para ver qual atenderá melhor às suas necessidades antes de escolher um. Para ajudar, aqui está uma lista dos principais provedores de PaaS de 2024, listados em ordem alfabética.

1. AWS Elastic Beanstalk O AWS Elastic Beanstalk é a plataforma nativa da Amazon para implantação de aplicações web. O serviço oferece suporte a Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker. O código pode ser hospedado em servidores web Apache, Nginx, Passenger ou IIS. Assim como muitas outras opções de PaaS discutidas aqui, o Elastic Beanstalk foi projetado para atuar como um serviço gerenciado, dispensando a construção de infraestrutura ou a execução de configurações complexas. Ele gerencia automaticamente o escalonamento, o balanceamento de carga, o monitoramento da integridade e o provisionamento de capacidade. A Amazon também possibilita o uso de métricas de CPU para aumentar ou diminuir a escala de uma aplicação com base na demanda. Um fator que torna o Elastic Beanstalk único é que, embora tenha sido projetado para atuar como um serviço gerenciado, ele também permite que você assuma o controle manual da infraestrutura subjacente — se desejar, por exemplo, configurar uma carga de trabalho para ser executada em um tipo específico de instância EC2.

2. Engine Yard O Engine Yard é uma plataforma DevOps totalmente gerenciada, projetada para simplificar a hospedagem de aplicativos em nuvem. O Engine Yard é especializado em Ruby on Rails, mas também oferece suporte a hospedagem em Node.js, Python, PHP e Java. O Engine Yard funciona na AWS e cuida de todas as complexidades associadas à hospedagem de um aplicativo. Uma organização pode enviar um arquivo Docker para o Engine Yard e deixar que eles cuidem das complexidades relacionadas à hospedagem. Além de lidar com as tarefas básicas associadas ao gerenciamento do Kubernetes, o Engine Yard também oferece uma variedade de outros serviços de baixo nível, como backups e restaurações, além de dimensionar automaticamente um aplicativo com base em seus requisitos de desempenho. Os aplicativos hospedados no Engine Yard são vinculados ao Grafana, que fornece métricas básicas de recursos. Além disso, o Engine Yard pode emitir alertas automáticos para falhas de aplicativos e outras condições.

3. Google App Engine O Google App Engine é uma plataforma que permite que organizações criem seus próprios aplicativos em uma plataforma sem servidor. O Google App Engine é totalmente gerenciado e oferece suporte a Node.js, Ruby, Java, C#, Go, Python e PHP. Embora essas sejam as linguagens oficialmente suportadas, o Google oferece suporte à sua própria linguagem e ao uso de qualquer biblioteca ou framework por meio da conteinerização. O Google App Engine foi projetado para que você possa criar aplicativos sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. A plataforma sem servidor é totalmente gerenciada e permite que as organizações escalem seus aplicativos sem precisar alterar a infraestrutura subjacente ou realizar tarefas complexas de configuração.

4. Heroku Heroku é um ambiente PaaS baseado em contêineres. Os aplicativos são executados dentro de contêineres inteligentes, que o Heroku chama de dynos. O Heroku cuida de todos os requisitos de infraestrutura para esses contêineres, incluindo registro, segurança, failover e orquestração. Os contêineres podem ser escalonados horizontal ou verticalmente, e métricas de aplicativo estão disponíveis para ajudar a monitorar os tempos de resposta dos aplicativos. O Heroku oferece o PostgreSQL como serviço, mas os aplicativos também podem usar qualquer um dos diversos complementos que o Heroku disponibiliza. Alguns desses complementos incluem New Relic, MongoDB, SendGrid, Fastly, Papertrail, ClearDB e MySQL. O Heroku também suporta o uso de armazenamentos de dados de chave-valor na memória. Do ponto de vista do desenvolvedor, alguns dos recursos mais atraentes incluem integração com o GitHub e recursos de reversão de código e dados.

5. IBM Cloud Assim como outras grandes plataformas de nuvem, como AWS e Azure, a IBM Cloud oferece recursos de PaaS e IaaS. Há duas opções principais de PaaS oferecidas na IBM Cloud. O primeiro desses serviços é o IBM Red Hat OpenShift na IBM Cloud. Este serviço é baseado na OpenShift Cloud Platform e destinado a quem deseja desenvolver aplicações nativas em nuvem. Ele pode ser usado para provisionar e escalar cargas de trabalho e automatizar o processo de atualização. A outra plataforma da IBM é o IBM Cloud Pak for Applications. Este serviço foi desenvolvido para ajudar organizações a modernizar seus aplicativos existentes. Vale ressaltar que o serviço foi descontinuado, embora ainda possa ser usado por meio do OpenShift na IBM Cloud.

6. Mendix aPaaS A Plataforma de Aplicativos como Serviço (aPaaS) da Mendix foi projetada para simplificar o processo de implantação de aplicativos por meio de um único clique. Embora muitas ferramentas de PaaS simplifiquem o processo de implantação de um aplicativo na nuvem, a Mendix se destaca por oferecer suporte a nuvens públicas e privadas, bem como a ambientes locais. Outra diferença entre o Mendix aPaaS e algumas das outras plataformas é que o Mendix não se concentra apenas no processo de implantação. Ele também busca agilizar o processo de desenvolvimento de aplicativos. O Mendix oferece componentes de aplicativos reutilizáveis ​​para que você não precise criar aplicativos do zero. Assim, o Mendix aPaaS pode ser descrito como um ambiente de baixo código. O Mendix também oferece um ambiente de desenvolvimento visual projetado especificamente para a construção de aplicativos em ciclos iterativos.

7. Pipelines do Microsoft Azure Assim como outros hiperescaladores, o Microsoft Azure inclui diversos serviços que podem ser classificados como PaaS. Um desses serviços é o Microsoft Azure Pipelines, projetado para oferecer extrema flexibilidade. Ele permite a criação de aplicativos com Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++ e Microsoft .NET. Os aplicativos podem ser executados em paralelo em Windows, Linux e macOS. O serviço também permite o desenvolvimento de aplicativos para iOS e Android. Embora seja fácil presumir que o Azure Pipelines foi projetado para implantar aplicativos no Azure, ele funciona com todas as principais nuvens, incluindo AWS e Google Cloud. O serviço também permite criar e enviar imagens para registros de contêiner, como o Docker Hub.

8. Red Hat OpenShift O Red Hat OpenShift é outra opção de PaaS baseada em Kubernetes. Além de automatizar o Kubernetes, o OpenShift foi projetado para ajudar as organizações a desenvolver aplicativos com mais rapidez. Os recursos de conversão de fonte para imagem do software permitem que você vá diretamente do código do aplicativo para um contêiner. Outro ponto positivo do Red Hat OpenShift é que ele oferece um console de gerenciamento fácil de usar que permite visualizar e gerenciar todos os seus clusters Kubernetes simultaneamente. Além disso, o OpenShift foi projetado para proporcionar uma experiência consistente, independentemente de onde o sistema operacional subjacente esteja sendo executado.

9. Plataforma VMware Tanzu A VMware Tanzu Platform é um portfólio de produtos projetado para simplificar o processo de desenvolvimento e implantação de aplicativos em múltiplas nuvens. Por exemplo, a plataforma Tanzu Application Service faz parte do portfólio Tanzu, que ajuda desenvolvedores a criar e testar aplicativos rapidamente, independentemente de sua familiaridade com o Kubernetes. Ela também fornece um caminho pavimentado para a produção com a automação de pipelines da origem para a produção. Como a maioria das outras plataformas PaaS, ele inclui vários recursos de automação do Kubernetes projetados para simplificar e acelerar o provisionamento, a implantação e o monitoramento de aplicativos em contêineres. Ele também oferece ferramentas para auxiliar no processo de desenvolvimento de aplicativos. Essas ferramentas incluem opções como modelos de aplicativos, ferramentas de varredura de vulnerabilidades, aplicação de políticas e a capacidade de verificar uma imagem de contêiner no momento da compilação.