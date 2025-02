Comparação entre SaaS, IaaS e PaaS: diferenças, vantagens, desvantagens e exemplos

Existem três modelos principais de serviços em nuvem: software como serviço (SaaS), infraestrutura como serviço (IaaS) e plataforma como serviço (PaaS). Os modelos de preços de serviços em nuvem são classificados em pagamento conforme o uso, baseados em assinatura e híbridos (que são uma combinação de modelos de preços pagamento conforme o uso e baseados em assinatura).

Software como serviço

Provedores de Software como Serviço hospedam aplicativos e os disponibilizam aos usuários pela internet. Com o SaaS, as empresas não precisam instalar ou baixar nenhum software em suas infraestruturas de TI existentes. O SaaS garante que os usuários estejam sempre usando as versões mais atualizadas do software. O provedor de SaaS cuida da manutenção e do suporte.

Plataforma como serviço

A Plataforma como Serviço fornece aos desenvolvedores uma plataforma para desenvolver e implantar software pela internet, permitindo que eles acessem ferramentas atualizadas. O PaaS fornece uma estrutura que os desenvolvedores podem usar para criar aplicativos personalizados. A organização ou o provedor de nuvem PaaS gerencia os servidores, o armazenamento e a rede, enquanto os desenvolvedores gerenciam os aplicativos.

Infraestrutura como serviço

A Infraestrutura como Serviço é usada por empresas que não desejam manter seus próprios data centers locais. A infraestrutura como serviço fornece recursos de computação virtual pela internet. O provedor de nuvem de infraestrutura como serviço hospeda os componentes de infraestrutura que normalmente existem em um data center local, incluindo servidores, armazenamento e hardware de rede, bem como o hipervisor ou a camada de virtualização.

Quais são as diferenças entre os três modelos de serviço de computação em nuvem? Os três modelos de serviços em nuvem diferem principalmente no que oferecem por padrão. SaaS é um software baseado em nuvem que as empresas podem comprar de provedores de nuvem e usar. O PaaS ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos personalizados por meio de uma interface de programação de aplicativos (API) que pode ser entregue pela nuvem. O IaaS ajuda as empresas a construir a infraestrutura para serviços baseados em nuvem, incluindo software, conteúdo ou sites de comércio eletrônico para vender produtos físicos. As empresas que usam SaaS não precisam gerenciar o uso de dados nem manter seus aplicativos. No entanto, com PaaS e IaaS, os usuários devem gerenciar seus próprios dados e uso de aplicativos. Os provedores de SaaS e PaaS gerenciam os sistemas operacionais das organizações, mas os usuários de IaaS devem gerenciar seus próprios sistemas operacionais. Aprenda as diferenças entre as categorias de serviços de nuvem IaaS, PaaS e SaaS

Vantagens, desvantagens e casos de uso do SaaS As vantagens de usar SaaS incluem: Fácil acesso e uso: O principal benefício dos produtos SaaS é que as organizações podem usá-los assim que assinam, pois é o modelo de nuvem mais fácil de configurar e executar. O SaaS também é o mais fácil de manter porque os provedores de nuvem gerenciam tudo.

Escalabilidade: para adicionar usuários, as organizações simplesmente atualizam seus planos ou assinaturas existentes. Você não precisa comprar espaço adicional no servidor ou licenças de software. As desvantagens de usar SaaS incluem: Falta de controle: as organizações não têm controle sobre as infraestruturas de nuvem de seus provedores. Como resultado, se o fornecedor sofre uma interrupção, ele também sofre uma.

Problema com integrações: as organizações podem ter problemas para integrar seu software interno existente com aplicativos SaaS, pois suas APIs internas e estruturas de dados podem não se integrar com aplicativos externos. Os casos de uso de SaaS incluem aplicativos empresariais para serviços como e-mail, gerenciamento de vendas, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), gerenciamento financeiro, gerenciamento de recursos humanos (HRM), cobrança e colaboração.

Vantagens, desvantagens e casos de uso do PaaS As vantagens do PaaS incluem: Simplicidade, conveniência: os provedores de PaaS oferecem a maior parte da infraestrutura e outros serviços de TI para organizações, que os usuários podem acessar desde que tenham uma conexão com a Internet e um navegador da web.

Desenvolvimento mais rápido: as plataformas PaaS fornecem infraestrutura de computação e armazenamento, juntamente com serviços de edição, gerenciamento de versões, compilação e testes que ajudam os desenvolvedores a criar novos softwares com eficiência. Eles também ajudam as equipes de desenvolvimento a trabalharem juntas, independentemente de onde estejam fisicamente localizadas. As desvantagens do PaaS incluem: Falta de escalabilidade: as ferramentas PaaS são um pouco mais rígidas do que as ferramentas IaaS, o que pode ser um problema para organizações que enfrentam uma demanda extremamente alta por seus produtos ou serviços em diferentes épocas do ano.

Dependência de fornecedor: como os provedores de PaaS têm requisitos de configuração exclusivos, pode ser difícil para as organizações migrarem de um fornecedor para outro. Os casos de uso de PaaS incluem: Desenvolvimento de API: os desenvolvedores podem usar PaaS para desenvolver, executar, gerenciar e proteger APIs e microsserviços.

os desenvolvedores podem usar PaaS para desenvolver, executar, gerenciar e proteger APIs e microsserviços. Internet das Coisas (IoT): O PaaS oferece suporte a uma variedade de ambientes de aplicativos, ferramentas e linguagens de programação usados para implantações de IoT.

O PaaS oferece suporte a uma variedade de ambientes de aplicativos, ferramentas e linguagens de programação usados para implantações de IoT. Análise de negócios: as empresas podem usar ferramentas PaaS para analisar seus dados e descobrir insights de negócios para uma melhor tomada de decisão.

Prós, contras e casos de uso do IaaS As vantagens do IaaS incluem: Custo-benefício: o IaaS torna mais fácil, rápido e econômico para as organizações operarem cargas de trabalho porque elas não precisam comprar, gerenciar e dar suporte à infraestrutura subjacente.

Escalabilidade: a infraestrutura de nuvem garante que as empresas tenham acesso a todos os recursos necessários, quando necessário. As desvantagens do IaaS incluem: Segurança: Em um ambiente IaaS, as organizações transferem o controle da segurança da nuvem para o provedor terceirizado. Portanto, embora uma violação de dados possa não afetar diretamente os dados de uma empresa, um sistema comprometido pode colocar suas operações em risco.

Problemas técnicos: algumas organizações podem sofrer períodos de inatividade com o IaaS que não conseguem controlar. Quaisquer problemas enfrentados pelo provedor podem limitar o acesso das empresas aos aplicativos e dados necessários para operar diariamente. Os casos de uso de IaaS incluem: Hospedagem de sites: as organizações podem economizar dinheiro usando ferramentas de IaaS em vez da hospedagem web tradicional para executar seus sites.

as organizações podem economizar dinheiro usando ferramentas de IaaS em vez da hospedagem web tradicional para executar seus sites. Implantação de software: as empresas podem usar IaaS para implantar e executar softwares empresariais comuns, como SAP e Salesforce.

as empresas podem usar IaaS para implantar e executar softwares empresariais comuns, como SAP e Salesforce. Testes e desenvolvimento: o IaaS permite que os desenvolvedores dimensionem ambientes de desenvolvimento e testes com mais facilidade.

Provedores de SaaS, PaaS e IaaS Os serviços SaaS incluem: Adobe Creative Cloud

Box

Salesforce

Dropbox

Mailchimp

Zendesk

DocuSign

Slack

HubSpot

Google Workspace

Aplicativos Oracle Fusion Os serviços PaaS incluem: AWS Elastic Beanstalk

Plataforma Oracle Cloud

Google App Engine

Microsoft Azure

Red Hat OpenShift Os serviços de IaaS incluem: Amazon EC2

Google Compute Engine

Máquinas virtuais do Azure para Linux e Windows

Alibaba Elastic Compute Service

Rackspace Cloud

Modelos adicionais de serviços em nuvem Outros modelos de serviços em nuvem incluem: Rede como serviço (NaaS): esse modelo de computação em nuvem dá às organizações acesso a recursos de computação adicionais localizados junto com switches e roteadores. NaaS inclui: rede de longa distância (WAN), largura de banda sob demanda, rede privada virtual (VPN) flexível e estendida, firewall de segurança, roteamento personalizado, protocolos multicast, antivírus, detecção e prevenção de intrusão, monitoramento e filtragem de conteúdo.

esse modelo de computação em nuvem dá às organizações acesso a recursos de computação adicionais localizados junto com switches e roteadores. NaaS inclui: rede de longa distância (WAN), largura de banda sob demanda, rede privada virtual (VPN) flexível e estendida, firewall de segurança, roteamento personalizado, protocolos multicast, antivírus, detecção e prevenção de intrusão, monitoramento e filtragem de conteúdo. Monitoramento como serviço (MaaS): esta estrutura permite que as empresas implantem aplicativos de monitoramento on-line. Ferramentas e aplicativos MaaS monitoram certos aspectos de aplicativos, servidores, sistemas ou quaisquer outros componentes de TI.

esta estrutura permite que as empresas implantem aplicativos de monitoramento on-line. Ferramentas e aplicativos MaaS monitoram certos aspectos de aplicativos, servidores, sistemas ou quaisquer outros componentes de TI. Banco de dados como serviço (DBaaS): ao usar esse serviço baseado em nuvem, as organizações podem armazenar e gerenciar vários bancos de dados sem precisar configurar e manter hardware físico.

ao usar esse serviço baseado em nuvem, as organizações podem armazenar e gerenciar vários bancos de dados sem precisar configurar e manter hardware físico. Comunicação como serviço (CaaS): é uma ferramenta de comunicação empresarial que as empresas podem alugar de um provedor de serviços em nuvem. CaaS inclui voz sobre IP (VoIP), mensagens instantâneas, colaboração e aplicativos de videoconferência usando dispositivos fixos e móveis. O provedor de CaaS gerencia todo o hardware e software.

é uma ferramenta de comunicação empresarial que as empresas podem alugar de um provedor de serviços em nuvem. CaaS inclui voz sobre IP (VoIP), mensagens instantâneas, colaboração e aplicativos de videoconferência usando dispositivos fixos e móveis. O provedor de CaaS gerencia todo o hardware e software. Armazenamento como serviço (STaaS): neste modelo de nuvem, uma grande empresa aluga espaço em sua infraestrutura de armazenamento para uma empresa menor. O STaaS pode ser uma boa opção para uma pequena ou média empresa que não tem orçamento de capital ou departamento de TI para implantar e manter sua própria infraestrutura de armazenamento.