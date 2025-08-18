Perfiles TI en riesgo: los puestos que se transformarán en los próximos cinco años

Por años, el mundo TI fue sinónimo de estabilidad profesional y empleos con alta demanda. Sin embargo, el escenario actual cambia el juego. La combinación de automatización, inteligencia artificial (IA) y migración masiva a la nube está reescribiendo el mapa de los puestos tecnológicos y de los perfiles profesionales.

Lejos de moderarse, el impulso de la transformación digital en las organizaciones no para de acelerarse, generando una demanda de habilidades laborales específicas, vinculadas no sólo a la tecnología, sino también a la gestión de datos y a las nuevas tareas y formas de hacer el trabajo.

“La aceleración digital forzada y generalizada continúa impulsando la demanda de muchos perfiles laborales del ecosistema de la economía del conocimiento, la tecnología y otras disciplinas y áreas de especialización que se ven potenciadas a partir de los cambios y las innovaciones que se dan en las organizaciones para adaptarse a las transformaciones del mercado. Contar con el talento y las habilidades digitales para afrontar estos procesos es cada vez más crítico para las empresas que necesitan seguir siendo competitivas”, afirma Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

Los especialistas señalan que ciertos roles tecnológicos no desaparecen de un día para otro, pero sí atraviesan transformaciones profundas que pueden dejar a muchos profesionales fuera del mercado si no se actualizan a tiempo.

Romina Cuiuli, Talent Acquisition Lead de la firma tecnológica ITR, lo resume así: “En los próximos cinco años, veremos menos demanda de programadores para tareas simples o repetitivas, y más demanda de perfiles híbridos: personas que entiendan del negocio, procesos y utilicen herramientas para automatizar, sin ser desarrolladores senior”.

Los más afectados podrían ser aquellos que concentran su trabajo en tecnologías con poca presencia en las arquitecturas modernas o en funciones meramente operativas, dado que estas son tareas que la IA y el RPA (automatización robótica de procesos) ya pueden resolver de forma más eficiente, y a menor costo.

Del código puro al pensamiento estratégico

Lo que el nuevo mapa laboral tecnológico trae es un enorme desafío y un profundo cambio de paradigma. El nuevo profesional de TI no será únicamente un ejecutor técnico, sino alguien capaz de integrar negocio y tecnología.

Según Cuiuli, la reconversión requiere incorporar competencias clave como la nube (dominio de AWS, Azure, GCP), automatización y scripting, IA aplicada a procesos, pero, sobre todo, una comprensión profunda de la lógica de negocio. “En este escenario, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo pesan tanto como el conocimiento técnico”, aclaran desde ITR.

Lejos de una suerte de “apocalipsis laboral” para estos perfiles, Cuiuli habla de una transición acelerada. “El mercado rara vez elimina un rol de un día para el otro. Lo que hace es reconvertirlo, ampliando responsabilidades o integrando nuevas herramientas. El problema es que, si la persona no se actualiza, ahí sí puede quedarse afuera”, comenta.

La nube, por ejemplo, concentra en una sola plataforma lo que antes requería múltiples especialistas. ¿Qué implica este cambio? Que la automatización libera tiempo para enfocarse en lo estratégico. “Y algo no menor, la IA democratiza el acceso a capacidades que antes eran exclusivas de expertos”, resalta Cuiuli.