Tendências de conectividade móvel que vão transformar o mercado em 2026

O mercado global de telecomunicações e conectividade móvel entra em 2026 marcado por transformações estruturais impulsionadas por novos modelos digitais, avanços tecnológicos e mudanças no comportamento dos consumidores.

Segundo análises recentes da Juniper Research e projeções da Data Bridge Market Research, o próximo ano será decisivo para a consolidação do eSIM, para o uso ampliado de inteligência artificial em redes e para a evolução da infraestrutura digital que sustenta dispositivos e serviços conectados em escala mundial.

“As tendências que observamos para 2026 mostram um mercado cada vez mais orientado para experiências digitais, com usuários que esperam autonomia, velocidade e simplicidade. O eSIM se tornou um componente central dessa evolução, impulsionado tanto pela expansão dos dispositivos compatíveis quanto pela adoção crescente de soluções de conectividade sob demanda", disse Carlos Alberto Torres, diretor de Growth Marketing da Airalo.

Esse conjunto de movimentos confirma que 2026 será um ano estratégico para operadoras, plataformas digitais, fabricantes e provedores de tecnologia, em um cenário em que inovação, flexibilidade e experiências digitais de ponta terão papel determinante para atender às expectativas de consumidores e empresas em escala global.

De acordo com a Juniper Research, 2026 deve consolidar tendências como a integração de inteligência artificial em operações de telecom, o fortalecimento de modelos digitais como MVNOs e plataformas de conectividade, além do avanço das tecnologias eSIM de marcas como a Airalo, que ampliam a autonomia do usuário e reduzem a dependência de processos físicos tradicionais. A consultoria aponta ainda que a digitalização de serviços será uma das principais forças de inovação do setor, à medida que consumidores passam a demandar experiências mais rápidas, intuitivas e totalmente online.

A Data Bridge Market Research reforça esse cenário ao projetar que o mercado global de eSIM seguirá em expansão acelerada nos próximos anos, impulsionado pelo aumento do número de dispositivos compatíveis e pela adoção crescente de soluções de conectividade flexíveis, especialmente em smartphones, wearables, automóveis conectados e equipamentos de internet das coisas (IoT). Segundo a consultoria, o avanço desse modelo digital deve redefinir a forma como consumidores e empresas gerenciam suas conexões móveis no futuro próximo.

Com a maturidade dessas tecnologias, explica Carlos Alberto, 2026 aponta para um mercado de conectividade cada vez mais orientado por modelos digitais, infraestrutura avançada, inteligência artificial aplicada e soluções que oferecem maior autonomia ao usuário. “A combinação desses elementos deve estabelecer novos padrões de eficiência e experiência no setor de telecomunicações, ao mesmo tempo em que prepara o terreno para futuras gerações de redes móveis#, concluiu o executivo da Airalo.