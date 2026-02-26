La inteligencia masiva unirá sistemas con conciencia emocional

Para NTT DATA, la era de la inteligencia masiva ha empezado, y con su llegada las empresas están priorizando herramientas centradas en el aprendizaje, la adaptación y la autonomía. De acuerdo con la consultora, es fundamental diseñar estrategias a medio y largo plazo que permitan labrarse una presencia sólida en el mercado global.

Así lo analiza en su informe “NTT DATA Technology Foresight 2026”, para el cual examinó seis tendencias que apuntan a un cambio de rumbo de las organizaciones con el fin de centrarse en la tecnología y tener en cuenta la relación entre tecnología, negocios y sociedad.

Estas seis tendencias son:

Autonomía orquestada por el ser humano: una nueva era de la autonomía, donde los sistemas inteligentes pueden operar y actuar rápidamente y a escala, aunque guiados por la intención humana para garantizar que sus decisiones tengan un propósito, sean transparentes y se alineen con los objetivos globales de las empresas y la sociedad. Capacidad agéntica y emociones: nuevos sistemas capaces de responder a las emociones como infraestructura social. Las emociones sintéticas promueven la confianza, el compromiso y la interacción ética, humanizando los datos y permitiendo una evolución conjunta de la empatía humana y artificial. Inteligencia en la que confiamos: la ciberseguridad evoluciona hacia desarrollar una capa fiable de inteligencia adaptativa, que aprende de las amenazas complejas y se adapta a ellas, mientras preserva la confianza en los ecosistemas interconectados. Conforme los sistemas de IA adquieren autonomía, la seguridad debe expandirse para proteger su integridad, transparencia y comportamiento ético. Infraestructura informada: la estructura se convierte en una base activa para la innovación y –gracias al uso de inteligencia continua para optimizar el rendimiento– puede anticipar la demanda y equilibrar la agilidad, los costos, el control y la sostenibilidad en tiempo real. Esto abarca el continuo híbrido de dispositivos, perímetro y nube, organizando cargas de trabajo diversas dondequiera que brinden el mayor valor y eficiencia posible. Estas decisiones pasan de ser técnicas a económicas y políticas, ligadas a soberanía y energía. Ecosistemas soberanos de silicio: la innovación en semiconductores es vital para la resiliencia de las naciones y la autonomía tecnológica, y se consolida como eje geopolítico. Los países están creando ecosistemas integrales de chips para asegurar sus cadenas de suministro, proteger su propiedad intelectual y mantener su liderazgo en informática. Controlar el silicio –mediante arquitecturas como ASIC, FPGA y GPU– permite controlar la inteligencia e impulsar la transformación digital, haciendo hincapié en la colaboración, la sostenibilidad y la innovación global. De la eficiencia ilusoria a la suficiencia: más allá de buscar la eficiencia, la próxima frontera del crecimiento se centra en la suficiencia. La tecnología debe permitir a las empresas crecer de forma responsable, mientras fortalecen su resiliencia y solidifican su credibilidad a largo plazo.

“El auge de la inteligencia masiva ha hecho que nuestro enfoque pase de la aceleración al significado. Al aunar sistemas con conciencia emocional, computación soberana e infraestructuras de confianza, la tecnología se convierte en un aliado para lograr nuestro propósito, que permite amplificar la resiliencia y reforzar los valores que definirán nuestro futuro común”, explica Oliver Koeth, director general de NTT DATA Alemania.

Para Alberto Otero, Head of Digital Technology para Iberia, International Organisations, LATAM and Consulting in Benelux & France de la compañía, en la era de la inteligencia masiva, el éxito empresarial “ya no depende solo de la automatización, sino de la capacidad para orquestar sistemas autónomos que actúen con empatía, transparencia y soberanía”. Lo que NTT DATA propone, dice, es cambiar el paradigma hacia la suficiencia, “utilizando la inteligencia para escalar el propósito humano y garantizar un crecimiento sostenible y ético en toda la sociedad", concluye.