10 factores que están transformando el rol del CIO en 2026

La IA y otras tecnologías están transformando cómo y con qué rapidez se realiza el trabajo. Esto ha aumentado la presión sobre los CIO, mientras asesoran a sus colegas ejecutivos sobre la mejor manera de utilizar las herramientas digitales para impulsar la transformación, la innovación, la agilidad empresarial y el éxito financiero.

Deloitte encuestó a líderes tecnológicos senior en Estados Unidos y descubrió que el 80 % afirmó que sus funciones y responsabilidades se han ampliado significativamente para cumplir con los objetivos empresariales. “Lo que antes era una función de soporte es ahora, sobre todo en las grandes empresas, un potente generador de valor empresarial”, declaró Deloitte al publicar los resultados de la encuesta.

Este cambio está afectando a los CIO, afirmó Mark Taylor, CEO de la Society for Information Management (SIM), una asociación de ejecutivos de tecnología.

Los CIO necesitan incorporar liderazgo técnico y empresarial a sus funciones. "Necesitan una combinación de conocimientos técnicos y de gestión, así como inteligencia emocional, para crear equipos de alto rendimiento que satisfagan todas las demandas de los equipos de TI y lideren sus organizaciones a través del cambio", afirmó Taylor. "Esto requerirá que muchos CIO desarrollen sus capacidades como líderes".

Esta es solo una de las dinámicas que definirán el rol del CIO en 2026, según analistas, investigadores, consultores ejecutivos y CIO. Hay muchas más. A continuación, 10 factores que influirán en el rol del CIO este año:

1. IA para innovar La IA domina la agenda empresarial para 2026, como lo ha hecho desde la llegada, en 2022, de la herramienta de IA generativa (IAGen) ChatGPT. Los directores ejecutivos, las juntas directivas y otros líderes de alto nivel buscan utilizar la IA para impulsar la innovación y la transformación en 2026. "Sin duda, la IA está impactando a todos", afirmó Taylor. IEEE encuestó a líderes tecnológicos para su reciente informe y descubrió que el 96 % coincidió en que la innovación, la exploración y la adopción de IA agéntica continuarán acelerándose en 2026. El gasto en IA también se acelerará el próximo año. Según una encuesta de la consultora Teneo, el 68 % de los directores ejecutivos planea aumentar las inversiones en IA en 2026, y el 88 % cree que ya les está ayudando a afrontar la disrupción. Como líderes tecnológicos, se espera que los CIO lideren toda esta innovación y transformación impulsadas por la IA. "El CIO es ahora la pieza clave para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos estratégicos, impulsando la transformación y la innovación con resultados medibles", afirmó Orla Daly, CIO de la empresa de tecnología educativa Skillsoft. "Por lo tanto, priorizar la inversión en innovación sigue siendo importante, y se espera que cualquier persona que solicite una inversión presente un buen argumento comercial".

2. Mayores expectativas de que las inversiones en IA generen retornos Después de años de ver que muchas iniciativas de IA –si no es que la mayoría– no lograban escalar o generar mejoras comerciales, los directores ejecutivos y las juntas directivas ahora exigen retornos de sus inversiones en IA. "Los CEO quieren que los CIO hagan más que experimentar con IA e IAGen, más específicamente", afirmó Yugal Joshi, socio de la firma global de investigación y consultoría de gestión Everest Group. "Esperan que los CIO encuentren, desarrollen y escalen los casos de uso de IA que generen valor para el negocio". La encuesta de Teneo señaló que, "a medida que los esfuerzos pasan de la publicidad a la ejecución, las empresas están bajo presión para mostrar el retorno de la inversión (ROI) proveniente del creciente gasto en IA". Los CIO están sintiendo esa presión. La empresa de software Flexera descubrió que el 93 % de los responsables de TI afirmaron que a menudo se les pide que innoven más rápido y que demuestren el retorno de la inversión (ROI).

3. La innovación en IA se equilibra con las limitaciones de la cadena de suministro La presión financiera no es la única limitación para los CIO y sus agendas de IA en 2026. Los problemas de la cadena de suministro también determinarán cómo y qué resolverán los CIO en este ámbito. "La demanda anticipada de IA ha generado una volatilidad significativa en la cadena de suministro de computación y memoria", afirmó Thomas Phelps, vicepresidente sénior de estrategia corporativa y director de TI de Laserfiche. "Los CIO ya se enfrentan a plazos de entrega más largos para el hardware, y los costos de la memoria están aumentando a un ritmo rápido", dijo. Señaló que los costos de memoria para los nuevos servidores que su organización quiere implementar en Asia aumentaron un 50 % en unas pocas semanas en 2025, y se le estaba cotizando un plazo de entrega de tres meses (o más) para el nuevo hardware de red para construir una nueva sala de cómputo.

4. El gasto en TI aumenta, pero los CIO aún sienten presión para controlar los costos La firma de investigación Gartner estimó que el gasto mundial en TI aumentará un saludable 9,8 % en 2026 con respecto a 2025. Gartner espera que el gasto total mundial en TI alcance los 6,08 billones de dólares este año, lo que lo convierte en el primer año en superar los seis billones de dólares. Pero los CIO siguen siendo cautelosos con respecto al gasto, y reportan aumentos más modestos en sus presupuestos de TI. Por ejemplo, la encuesta a CIO del 3Q25 de Morgan Stanley encontró que los presupuestos de TI aumentarían aproximadamente un 3,8 % en 2026. Joshi dijo que los CIO están sintiendo la presión. "A todos los CIO se les ha pedido que reduzcan el gasto entre un 20 % y un 30 % en diversos sectores tecnológicos", afirmó. Explicó que los CIO aún necesitan dinero para la innovación, por lo que están buscando formas de optimizar, y una de ellas es gestionar estratégicamente a los proveedores mediante incentivos financieros para impulsar el cambio y trabajar juntos. Gartner destaca los desafíos aquí, señalando en su investigación que "el 57 % de los CIO enfrentan presión para mejorar la productividad y el 52 % para reducir los costos. Los CIO que buscan incansablemente resultados financieros de las iniciativas tecnológicas –especialmente la IA– tienen un 25 % más de probabilidades de sobresalir, pero solo el 33 % lo hace de manera consistente". "Los CIO deberán colaborar estrechamente con sus CFO para presupuestar y gestionar los costos generados por la IA", añadió Phelps. "En comparación con mis colegas CIO, la mayoría de las organizaciones no están aumentando la plantilla de TI, sino que invierten en IA para mejorar la productividad e impulsar la innovación". Phelps afirmó que los aumentos generales del presupuesto tecnológico suelen tener un límite de 9 % al 10%. Si se consideran los aumentos anuales de las suscripciones del 5 % al 10% de muchos proveedores, no hay mucho margen para las inversiones en IA, que deben compensarse con reducciones en el gasto en otras áreas. "Los presupuestos tecnológicos aprobados para 2026 deberán revisarse para garantizar su validez", añadió. Los CIO están invirtiendo en FinOps para ayudarles a afrontar los retos y cumplir con las expectativas presupuestarias. El "Informe de Prioridades de TI 2026" de Flexera indicó que el 62 % de los líderes de TI encuestados reportó un aumento en la inversión en servicios y/o plataformas de FinOps en 2025.

5. Un ritmo más rápido de transformación e innovación Los líderes empresariales esperan que la transformación empresarial y la innovación ocurran lo más rápido posible, lo que hace que los CIO trabajen a un ritmo más acelerado que nunca. En 2024 y 2025 hubo cierta inquietud sobre la economía, lo que provocó una falta de inversión. Pero, al mirar hacia 2026, se espera un repunte. Se está produciendo un aumento en las inversiones. Las empresas se sienten cómodas invirtiendo, y eso está impulsando una aceleración de las expectativas, afirmó Taylor. Agregó que habrá una mayor presión sobre los CIO para tomar decisiones de alta calidad en plazos más cortos, a fin de reorientar los compromisos y presentarlas ante el directorio para defenderlas.

6. Un ecosistema expansivo de proveedores y socios Los CIO seguirán viendo un ecosistema expansivo de proveedores y socios en 2026, y ese ecosistema exige una gestión calificada para que la TI tenga éxito, afirmó Diane Carco, presidenta y directora ejecutiva de la empresa de consultoría de gestión Swingtide. "Los CIO deben darse cuenta de que dirigen el departamento de gestión de proveedores más grande de la empresa. Están conectando a una enorme cantidad de terceros", afirmó Carco. La ejecutiva afirmó que no todos los CIO han estado a la altura de las exigencias de la gestión de proveedores. Ha trabajado con CIO que no revisan a fondo los contratos con los proveedores ni cultivan relaciones con terceros clave. Estas omisiones, explicó, aumentan los riesgos que enfrentan los CIO y sus organizaciones. También limitan las oportunidades y el apoyo que los departamentos de TI y sus empresas podrían obtener de este amplio ecosistema. Los CIO deben seguir mejorando la selección y gestión de sus proveedores. No hacerlo impacta negativamente en los riesgos de ciberseguridad (ya que la mayoría provienen de los proveedores) e impide la racionalización o eliminación más eficiente de la deuda técnica, añadió Carco.

7. Capacidades de IA cuestionables y resultados proporcionados por los proveedores Carco dijo que los CIO no solo deben gestionar con éxito su amplio ecosistema de proveedores y socios, sino también aprender a supervisar eficazmente las capacidades y los resultados de IA proporcionados por esos proveedores y socios. "El valor de la IA debe empezar con el contrato", explicó. "Están ocurriendo cosas nuevas y emocionantes en el ámbito de la IA, pero los CIO no saben cómo documentar las obligaciones contractuales que reflejan las promesas de marketing. Esto ocurre con frecuencia con las nuevas tecnologías, pero es más difícil con la IA". Dijo que las organizaciones "están gastando mucho dinero en soluciones de IA y el valor no siempre cumple con las expectativas". En consecuencia, Carco dijo que algunos líderes empresariales están examinando sus contratos para ver si pueden salir de ellos o para determinar si hay alguna alineación entre los costos pagados y el uso o valor recibido (y generalmente no encuentran ninguna). Para evitar la necesidad de tomar tales medidas, Carco dijo que "los CIO deben establecer expectativas en el contrato en cuanto al valor esperado o sobre el uso de la tecnología" y "establecer quién juzgará el valor y el uso". Sin embargo, advirtió que muchos proveedores de IA no aceptarán dichos términos.

8. La necesidad de mejorar las habilidades del equipo de TI y de la fuerza laboral general de la empresa. A medida que los ejecutivos adoptan la innovación y la transformación, deben enfrentarse a una fuerza laboral que también debe cambiar. Society for Human Resource Management descubrió que el 78 % de los ejecutivos encuestados anticipan un énfasis creciente en la agilidad organizacional en la gestión de la fuerza laboral durante los próximos 12 meses, y el 87 % dijo que la capacitación y el reciclaje impulsados ​​por IA serán más frecuentes durante los próximos 12 meses. Daly afirmó que la mayor parte, si no toda, de la capacitación necesaria proviene de la IA y de otras innovaciones tecnológicas. Esto coloca a los CIO a la vanguardia en la identificación de las nuevas habilidades necesarias para sus equipos y toda la fuerza laboral de la organización. Además, afirmó que los CIO están liderando la contratación y la selección de personal en función de las habilidades, en lugar de los roles, ya que las necesidades del lugar de trabajo siguen evolucionando rápidamente. Esto sirve de ejemplo para otros ejecutivos, añadió. Phelps también está de acuerdo en que los CIO deberían asumir un papel de liderazgo en el desarrollo de habilidades. "Para aprovechar al máximo la IA, y preparar a los empleados para la fuerza laboral humano-agente, los líderes de TI deberán colaborar estrechamente con sus líderes de personal en una estrategia de fuerza laboral agéntica", explicó. "Los líderes de TI y de personal deben capacitar a la fuerza laboral humana para desarrollar y colaborar con agentes de IA de maneras que mejoren drásticamente la productividad y permitan la toma de decisiones autónoma con las medidas de seguridad adecuadas".

9. Ciberseguridad Los CIO continúan clasificando la ciberseguridad como una preocupación de alto nivel que impacta tanto en sus estrategias de TI como en las actividades diarias de sus equipos. Zach Rossmiller, CIO de la Universidad de Montana, mencionó la ciberseguridad como uno de los principales factores que influirán en su trabajo en 2026, tal como lo hizo en 2025. Citó el trabajo interminable que se requiere para proteger los datos y el entorno de TI de la universidad de amenazas que están evolucionando rápidamente y volviéndose más sofisticadas, a medida que los actores maliciosos son cada vez más hábiles en el uso de IA para lanzar ataques. "Ahora vemos que la IA, en particular los sistemas agénticos y automatizados, permite ataques de extremo a extremo más rápidos, más adaptativos y con mucha menos intervención humana", afirmó. "El reciente trabajo de Anthropic, que ha desbaratado la actividad de espionaje impulsada por la IA, subraya que este cambio es real, no teórico". Al mismo tiempo, los CIO están viendo que su superficie de ataque se expande debido al uso de IA en sus organizaciones, lo que genera más trabajo y desafíos en materia de ciberseguridad, agregó Rossmiller. Lo que se percibe diferente para 2026 es que la responsabilidad del CIO ahora se extiende tanto hacia afuera como hacia adentro. Externamente, nos enfrentamos a actores cada vez más sofisticados, a menudo patrocinados por Estados, que utilizan la IA para automatizar el reconocimiento, la explotación y la persistencia. Internamente, usuarios bienintencionados pueden introducir riesgos sin saberlo a través de agentes de IA, MCP, conectores e integraciones integradas que exponen datos confidenciales o crean rutas de acceso no deseadas, explicó. Como resultado, la gobernanza de la IA se ha vuelto inseparable de la ciberseguridad. Las medidas de seguridad que rigen el uso de la IA, los datos a los que puede acceder y su integración con los sistemas son ahora una función de seguridad fundamental, no un esfuerzo de innovación independiente. El objetivo no es frenar la adopción, sino permitir un uso seguro y escalable.