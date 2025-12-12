Tecnologías que darán forma a la transformación empresarial en Chile para 2026

Ya llega el 2026, que no será el año de una sola tecnología destacada, sino el año en que las empresas que logren orquestar bien la inteligencia artificial (IA), datos, nube, automatización y ciberseguridad se diferenciarán claramente del resto.

La ventaja no estará sólo en tener la tecnología, sino en saber gobernarla estratégicamente. En este sentido, la clave estará en la convergencia. No se trata de adoptar tecnologías aisladas, sino de construir ecosistemas donde las distintas herramientas trabajen de manera integrada para crear experiencias fluidas y seguras, tanto para las empresas como para sus clientes.

Marcelo Muñoz, director de Global Network Trainers, tiene una visión de cuatro consideraciones que las empresas deben tener en cuenta en sus planes de trabajo para el nuevo año:

Evolución de la nube y FinOps: Más que una tecnología nueva, se trata de una nueva forma de gestionarla. La presión por optimizar costos en la nube va a obligar a las empresas a profesionalizar su gobierno financiero de la nube (FinOps), conectando decisiones tecnológicas con decisiones financieras y estratégicas. Quien no gestione bien esto, verá su transformación digital volverse demasiado cara e insostenible. Automatización avanzada y robots de software: La combinación de RPA, low-code/no-code y motores de decisión permitirá que las áreas de negocio construyan soluciones más rápido sin depender tanto de TI. Esto acelera la transformación, pero exige marcos de gobierno claros para no caer en caos tecnológico. Ciberseguridad de nueva generación: El aumento de la superficie de ataque (más IA, más datos, más nube, más trabajo remoto) convierte la ciberseguridad en un habilitador clave. Veremos más adopción de arquitecturas de confianza cero, monitoreo continuo y uso de IA para detectar anomalías y fraudes en tiempo real. Datos en tiempo real y computación perimetral: En sectores como retail, logística, minería y servicios públicos, la capacidad de procesar datos cerca de donde se generan (borde) y tomar decisiones casi en tiempo real será fundamental para optimizar operaciones, mejorar experiencia de cliente y reducir riesgos.

De forma complementaria, Miguel Videla Araya, Lead Machine Learning Engineer en Defontana, prevé tres tendencias que impactarán directamente en la forma en que las empresas operan, y en sus procesos de transformación digital. Estas son:

Robótica autónoma: Los últimos avances permiten extender la automatización del mundo digital al mundo físico, facilitando el tránsito hacia modelos de operación continua. Esto incluye consolidar centros de distribución completamente automatizados (sin intervención humana directa) y la masificación de vehículos autónomos para la última milla. El resultado no sólo redefine la eficiencia, sino que desacopla la productividad de las limitaciones de los turnos laborales humanos. Computación perimetral: Para que estos sistemas autónomos funcionen en tiempo real, no pueden depender únicamente de la nube centralizada. El edge computing permite procesar los datos en el mismo lugar donde se generan (en la máquina, el vehículo o el sensor), reduciendo la latencia a milisegundos y habilitando decisiones operativas instantáneas. Ciberseguridad: Con la plena implementación de la Ley de Ciberseguridad en Chile, la protección de datos deja de ser un tema técnico para convertirse en un imperativo legal. Las empresas deberán adoptar arquitecturas de confianza cero en sus desarrollos y procesos, donde ninguna identidad o dispositivo –sea un empleado, agente de IA o sensor– es confiable por defecto, garantizando así el cumplimiento normativo y la resiliencia ante amenazas críticas.

Sin embargo, Videla subraya que la clave estará en la convergencia. “No se trata de adoptar tecnologías aisladas, sino de construir ecosistemas donde IA, robótica, computación perimetral y ciberseguridad trabajen de manera integrada para crear experiencias fluidas y seguras, tanto para las empresas como para los usuarios finales”, concluye.