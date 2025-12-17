12 tendencias clave en operaciones de TI para considerar en 2026

Las operaciones de TI seguirán evolucionando rápidamente en 2026, lo que requerirá que las organizaciones adapten sus prácticas tecnológicas y de gobernanza para seguir siendo eficientes, relevantes y sostenibles.

Las organizaciones deben experimentar transformaciones estratégicas que produzcan mejoras y resultados demostrables, manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad.

Como era de esperar, los principales avances se centran en la IA y la transformación de la nube, mientras que la ciberseguridad y la automatización siguen siendo temas recurrentes, enfatizados por las nuevas tecnologías. Muchas de estas tendencias se deben a la visión cambiante de la IA, que ha pasado de ser una tecnología experimental a una opción práctica para operaciones específicas y otros desafíos. Las dificultades existentes en torno a las habilidades operativas de TI son más evidentes que nunca.

Este artículo examina las 12 tendencias clave en operaciones de TI que se deben considerar para 2026. Como líderes estratégicos, los tomadores de decisiones de TI deben establecer planes para abordar y adoptar estas tendencias, transformando los desafíos en oportunidades.

1. Gestión autónoma de infraestructura impulsada por AIOps La gestión autónoma de infraestructura impulsada por IA es la base de las operaciones de TI modernas y permite a las organizaciones ofrecer servicios innovadores, resilientes, rentables y ágiles. La complejidad, la escala y las capacidades dinámicas de las implementaciones de TI modernas hacen que sea casi imposible gestionarlas con enfoques humanos. La escasez de profesionales de TI agrava el problema. Al combinar estos desafíos con la necesidad de una gestión proactiva y un mantenimiento predictivo, la necesidad de AIOps se hace evidente.

2. Arquitectura que priorice el borde El concepto edge-first es una tendencia clave para 2026, pues transforma los entornos distribuidos en componentes cruciales de la infraestructura. Este cambio exige que las organizaciones modifiquen el diseño, la implementación y la gestión de los recursos de operaciones de TI. El cambio está impulsado por el aumento de las cargas de trabajo de IA, la conectividad 5G y 6G, y los requisitos de baja latencia de las aplicaciones. Considere estos conceptos esenciales: Centros de datos de borde o descentralizados.

Cargas de trabajo de IA basadas en el borde.

Capacidades de almacenamiento y computación basadas en el borde relacionadas con la localización y la soberanía de datos. Las operaciones de TI ahora deben depender de entornos híbridos para obtener capacidades eficientes, inteligentes y sostenibles, con orquestación, seguridad y observabilidad integradas en la plataforma.

3. Escasez de talento y transformación de habilidades La brecha de habilidades y el desarrollo de talento siguen afectando al sector, lo que dificulta que muchas organizaciones logren estas transformaciones. Ahora, más que nunca, es crucial contar con las personas adecuadas en los puestos adecuados. La rápida evolución tecnológica está provocando escasez de talento en áreas como las plataformas basadas en IA, la ciberseguridad avanzada y la automatización inteligente. Desarrollar y retener conocimientos de AIOps, operaciones de aprendizaje automático (ML), respuestas basadas en IA y ciberseguridad es crucial. Los equipos de operaciones de TI existentes a menudo carecen de las habilidades para diseñar, implementar, dar soporte y maximizar eficazmente plataformas de IA avanzadas. Encontrar habilidades de gobernanza de IA y automatización también puede ser difícil. Las organizaciones que invierten en aprendizaje continuo mediante programas de formación específicos tienen más probabilidades de retener a su personal cualificado.

4. Gemelos digitales El uso de gemelos digitales continúa creciendo, y se prevé una mayor expansión en 2026. Los gemelos digitales replican sistemas, procesos o infraestructuras reales en tiempo real, lo que permite realizar pruebas de estrés y simular entornos. También facilitan el mantenimiento predictivo, la previsión basada en información y una mayor rentabilidad. Además, facilitan la toma de decisiones basada en datos. Los gemelos digitales permiten a los equipos de operaciones de TI ejecutar escenarios sin afectar los entornos reales ni de producción. Mantienen su realismo mediante el uso de aprendizaje automático, monitorización en tiempo real, IoT y otros sistemas para simular los entornos de nube, centro de datos y red de la organización. Agregar capacidades de computación cuántica a la implementación de gemelos digitales aumenta la velocidad y la potencia computacional, superando las de una implementación de gemelos digitales que utiliza tecnologías computacionales estándar.

5. Gestión de la nube híbrida La gestión de las implementaciones de nube híbrida es fundamental para las operaciones de TI en 2026. Las organizaciones siguen buscando resiliencia, flexibilidad, seguridad y automatización. Si bien las tendencias anteriores inicialmente priorizaron la migración a la nube pública, estas condujeron a una repatriación reactiva de datos y servicios a nubes privadas. La industria finalmente está logrando un equilibrio con las plataformas de nube híbrida Sin embargo, este equilibrio requiere una gestión cuidadosa para aprovechar las ventajas en términos de costo, seguridad y cumplimiento normativo de los entornos de nube híbrida. La gestión de infraestructuras de nube híbrida está estrechamente relacionada con otras tendencias clave en operaciones de TI, como la automatización inteligente, la monitorización y la soberanía de datos. Definir una estrategia de nube híbrida para su organización puede generar beneficios significativos, incluidos los siguientes: Escalabilidad rápida.

Cumplimiento de la soberanía de datos.

Flexibilidad.

Optimización de costos.

Sostenibilidad ambiental.

6. Hiperautomatización La hiperautomatización es un enfoque transformador para las tareas de automatización estándar que integra IA, ML, análisis y otros sistemas de soporte en flujos de trabajo integrales, a gran escala y autónomos. Aborda áreas de operaciones de TI, como la gestión de infraestructura, el mantenimiento predictivo y la respuesta/remediación de incidentes. La hiperautomatización trasciende los procesos actuales de automatización y orquestación para alcanzar mayor profundidad y capacidades. Además, facilita la toma de decisiones de TI. Los líderes de operaciones de TI deben identificar y abordar flujos de trabajo complejos y de múltiples pasos como posibles candidatos para la hiperautomatización. Sin embargo, la naturaleza compleja, especializada y relativamente nueva de la hiperautomatización implica que trabajar con proveedores experimentados probablemente sea una mejor opción que desarrollar plataformas internamente.

7. NaaS y redes inteligentes La red como servicio (NaaS) se basa en el modelo estándar de la nube, consistente en alquilar capacidad a un proveedor de servicios. En este caso, la capacidad se refiere a enrutadores, conmutadores y otros servicios de conectividad. Incorporar inteligencia artificial a NaaS proporciona resiliencia, seguridad y rendimiento. NaaS y las redes inteligentes ofrecen una capa de soporte fundamental para otras tecnologías de operaciones de TI de tendencia: Evolución nativa de la nube. La transición continua hacia aplicaciones, arquitecturas y entornos informáticos nativos de la nube impulsa las plataformas NaaS basadas en políticas.

La transición continua hacia aplicaciones, arquitecturas y entornos informáticos nativos de la nube impulsa las plataformas NaaS basadas en políticas. Optimización de red basada en IA. Las organizaciones siguen aumentando su dependencia de la IA para predecir la congestión y automatizar la resolución de incidentes.

Las organizaciones siguen aumentando su dependencia de la IA para predecir la congestión y automatizar la resolución de incidentes. Centros de datos perimetrales y conectividad. Los sitios distribuidos y la conectividad 5G/6G que los habilitan subrayan la importancia de la optimización y la resiliencia que ofrecen las redes inteligentes y NaaS.

8. IA soberana y computación localizada Las nuevas leyes y la presión de los consumidores siguen impulsando a las organizaciones hacia la privacidad y la gestión de datos, especialmente en las áreas de soberanía y localización de datos. La IA soberana trabaja para mantener los datos dentro de los límites nacionales o regionales, garantizando el cumplimiento normativo y la transparencia. Incluye estos elementos clave: Gobernanza.

Alineación legal y regulatoria.

Desarrollo y retención del talento local. Algunos proveedores están explorando centros regionales de IA para proporcionar servicios de gestión de datos.

9. Marco de seguridad de confianza cero La seguridad de confianza cero sigue desempeñando un papel fundamental en la ciberseguridad, pasando de ser un concepto opcional a un componente esencial y fundamental de los sistemas de seguridad modernos. Este movimiento está impulsado por el aumento de las implementaciones en la nube, las plataformas de trabajo híbridas mejoradas y la gestión de identidades. Entre las tendencias específicas se incluyen las siguientes: Mayores requisitos de autenticación multifactor.

Reemplazo de conexiones VPN tradicionales con acceso a red de confianza cero.

Implementación de entornos de microsegmentación para aislar cargas de trabajo críticas.

Detección de amenazas integradas de IA y ML, seguridad adaptativa y respuesta a incidentes más rápida. Aún persisten desafíos con los sistemas heredados, los entornos complejos y la resistencia cultural.

10. Operaciones de TI impulsadas por la sostenibilidad Las organizaciones con visión de futuro buscan maneras de integrar la responsabilidad ambiental en sus operaciones de TI, en particular mediante tecnologías avanzadas. Estas tendencias enfatizan estos conceptos clave: Reacondicionamiento y reciclaje dentro del ciclo de vida del hardware.

Ciclos de vida de hardware extendidos y utilización reorientada del sistema.

Gestión energética impulsada por IA.

Arquitecturas, implementaciones y gestión locales y en la nube conscientes del medio ambiente.

Prácticas de automatización que integran prácticas de GreenOps. El énfasis principal se centra en la sostenibilidad como una ventaja estratégica positiva, más que como una respuesta forzada a los requisitos de cumplimiento. Los beneficios incluyen la reducción de costos, la mejora de la reputación de la marca y el apoyo a las iniciativas climáticas globales.

11. Trabajo remoto e híbrido La combinación de personal de TI interno y remoto proporciona flexibilidad, escalabilidad y acceso a un mayor número de talentos. Esta tendencia se basa en la mejora de las herramientas de colaboración, el acceso remoto seguro y los servicios en la nube disponibles globalmente. Los entornos remotos o híbridos pueden contribuir positivamente a la salud mental y el bienestar de los empleados, lo que permite una mayor productividad y creatividad, a la vez que se aprovecha la flexibilidad horaria y la posibilidad de contratar especialistas remotos. La reducción de los desplazamientos, los espacios de trabajo descentralizados y la mayor seguridad impulsan las tendencias en entornos de trabajo remotos e híbridos.