IA y resiliencia impulsan la madurez tecnológica en México

Más del 60 % de las empresas mexicanas está acelerando su transformación digital para aumentar su productividad, fortalecer su resiliencia operativa y responder a un entorno global altamente competitivo. Así lo revela el estudio “Innovation Telescope – Zoom México” de Minsait, una compañía de Indra Group, el cual destaca que iniciativas como la Agenda Digital Nacional, la Estrategia de Ciberseguridad 2024-2030 y los programas de innovación industrial en el país han favorecido este avance.

Entre las tendencias que lo impulsan, la inteligencia artificial aparece como una tecnología transversal, pues ya el 65 % de las organizaciones mexicanas utilizan la IA generativa de forma regular, con aplicaciones en salud, educación, finanzas y manufactura.

También destaca la ciberseguridad, que está evolucionando hacia modelos inteligentes que combinan la confianza cero, con capacidades predictivas basadas en IA y marcos de confianza digital para proteger las infraestructuras críticas ante el riesgo creciente de ciberataques.

De forma paralela, la nube híbrida se ha ido consolidando, especialmente en sectores altamente controlados, como el financiero, el energético y el gubernamental, que avanzan hacia entornos privados que les otorguen un control más seguro de los datos y previsibilidad de costos. El reporte de Minsait señala que este hallazgo se alinea con la tendencia global de migrar cargas críticas a nubes privadas antes de 2026.

Avances hacia computación cuántica y sostenibilidad digital Aunque aún está en fase inicial, Minsait encontró que la computación cuántica está emergiendo como una de las áreas más prometedoras para México. Universidades y centros de investigación como el Cinvestav, la UNAM y el IPN, entre otros, están desarrollando proyectos en criptografía poscuántica, simulación molecular y optimización logística. Estas iniciativas colocan al país entre los pioneros regionales en ciencia cuántica y fortalecen su soberanía digital, señalaron desde la empresa. Simultáneamente, la sostenibilidad tecnológica (ESG tech) se está convirtiendo en una prioridad organizacional, con seis de cada diez líderes de TI integrando criterios de eficiencia energética, trazabilidad y economía circular en sus estrategias digitales, lo que impulsa modelos más verdes, responsables y competitivos.