“Aliados”, la estrategia de Minsait para acelerar la transformación del negocio

Con el objetivo de acelerar la transformación de las operaciones empresariales de manera más eficiente y escalable, e impulsar la adopción efectiva de la IA en las organizaciones, Minsait, una compañía de Indra, lanzó una iniciativa denominada "Aliados".

La propuesta, que centralizará esfuerzos de desarrollo tecnológico entre diferentes geografías de la compañía, busca reducir significativamente la complejidad, el costo y el tiempo de implementación de soluciones –algunas basadas en inteligencia artificial–, explicaron Edher Emmanuel Jiménez, líder del Laboratorio de IA e Innovación, y Armando Becerril, responsable de la práctica de Datos, Inteligencia artificial y RPA, ambos de Minsait México, en entrevista con ComputerWeekly en Español.

Los expertos detallaron que estos aceleradores –o “Aliados”– no son prototipos, ni pilotos, sino “paquetes” de soluciones listas para implementarse, que combinan IA, automatización y otras tecnologías, según lo requiera el caso de uso. Los aceleradores están diseñados –de forma colaborativa, entre varias oficinas de Minsait a nivel global– para resolver problemas comunes con soluciones reutilizables, escalables y alineadas con el contexto empresarial de América Latina.

La idea central, señalaron, es evitar la duplicación de desarrollos, capitalizar la experiencia previa y construir una biblioteca de aceleradores que respondan a problemas concretos. Jiménez comentó que la estrategia contempla diferentes grados de madurez tecnológica, partiendo desde elementos aislados de investigación, hasta aplicaciones completamente desarrolladas y enfocadas en casos de uso específicos.

"Antes los esfuerzos tecnológicos por modernizar tomaban varios meses o hasta años. Es una inversión muy grande que queremos tratar de ir haciendo más ligera para avanzar más rápido", indicó.

Además, el enfoque parte de la estrategia, no de la tecnología. “Primero preguntamos: ¿qué objetivo quieres alcanzar? ¿Reducir costos, mejorar reputación, incrementar ingresos? A partir de eso definimos qué se necesita, cómo se implementa y con qué arquitectura”, explicó Armando Becerril.

Por eso, la respuesta ante un problema no siempre será implementar inteligencia artificial ni agentes de IA , a pesar del auge de estas tecnologías, reconocieron los expertos de Minsait. “No todo se soluciona con un agente. A veces un RPA es suficiente”, dijo Edher Jiménez. De ahí que el diagnóstico inicial sea clave: “¿Qué tienes? ¿Qué necesitas mover? ¿Qué puedes aprovechar?”, resumió Jiménez.

Una IA responsable se construye con ética y estrategia

Los ejecutivos de Minsait afirmaron que la visión de la consultora parte de un principio claro: la IA debe ser ética, segura y orientada al beneficio colectivo. “No reemplazamos personas, optimizamos procesos”, puntualizó Armando Becerril. El responsable de la práctica de Datos, Inteligencia artificial y RPA de Minsait México dijo que, en sus proyectos, la compañía aplica lineamientos para anticipar regulaciones futuras, como la Ley de IA en Europa, y busca minimizar sesgos, proteger los datos personales y garantizar la inclusividad.

En lugar de pruebas de concepto tradicionales, Minsait ha adoptado un enfoque basado en MVP (Productos Mínimos Viables). "Las pruebas de concepto ya están más que probadas. Sabemos que la inteligencia artificial sí funciona, sí sirve y por eso partimos desde la estrategia", explicó Becerril. De ese modo, se inicia con la definición estratégica, identificando el objetivo –como reducir costos, incrementar ventas o mejorar la reputación de marca– antes de tomar decisiones sobre dónde y cómo implementar la tecnología.

Los ejecutivos reconocieron que, en muchas organizaciones, el entusiasmo por la IA no siempre va acompañado de una comprensión técnica adecuada. “Hay muchas expectativas, pero también hay que saber decir: esto se puede, esto no, y esto requiere ciertos pasos y condiciones”, apuntó Jiménez. Por eso, el acompañamiento va más allá de lo técnico: incluye gestión del cambio, cultura organizacional y capacitación.

Asimismo, la empresa ha definido criterios de evaluación que incluyen escalabilidad, seguridad, disponibilidad y gobernanza, con el fin de asegurar que cada solución no solo funcione, sino que pueda sostenerse y evolucionar en el tiempo. "No solo que sea responsable, ética y que no tenga sesgo, sino que sea escalable, que sea segura y de alta disponibilidad", detalló Becerril.