Transformación digital e IA demandan un cambio cultural

Es un hecho que el mundo –así sea de manera paulatina, en algunos casos– se está volcando hacia la transformación digital y la adopción de diversas tecnología que, como la inteligencia artificial (IA), llegaron para revolucionar muchos de los procesos conocidos por las industrias y las compañías.

Esas tendencias quedan cada vez más claras, y eventos como el Red Hat Summit 2025, realizado la semana pasada en Boston, confirman que no hay vuelta atrás y que lo que debe suceder es que las organizaciones comiencen a considerar importantes inversiones en ese sentido, además de la formación de su talento humano para que adquieran las habilidades que les van a permitir implementar y potenciar todo lo que estas innovaciones les pueden entregar.

En diálogo con ComputerWeekly en Español, la mexicana Sofía Romero, Senior Principal Chief Architect LATAM for the Field CTO & AI SME en Red Hat, manifestó que, en lo que hace referencia a la transformación en general, se evidencia la necesidad de un cambio cultural, puesto que han encontrado mucha resistencia de la parte no directiva (quienes no toman decisiones) dentro de las empresas. De manera paralela, existe una alta presión tanto del mercado como del nivel directivo por apostarles a las nuevas tecnologías.

“La gente no está lista, todavía, en muchos sentidos y ese es el mayor obstáculo que nos hemos encontrado en lo que se refiere a la inteligencia artificial. De la misma manera que cuando comenzó internet, la nube o la computación es lo que está sucediendo ahora con los modelos de lenguaje de gran tamaño (Large Language Models o LLM) o con Quantum, y es que solo los tienen las grandes compañías”, explicó esta experta con más de 15 años de trayectoria en el sector de tecnologías de la información.

Romero detalló que, lo que pasó después fue que la tecnología se fue adaptando y ampliando para que fuera más accesible, y eso es justo lo que está pasando en este momento tras los anuncios tecnológicos que tienen como propósito fundamental llevar la IA hacia todo el mundo, primero, para que sea más entendible y, segundo, para que sea más sencilla de utilizar. Se está pasando de algo ‘prohibitivo’ a hacer que se convierta en un aspecto del día a día de las empresas y las personas.

“Siento que estamos empezando ese camino, y hay mucho interés de las comunidades de tecnología en general para generar algo distinto, que no sea tan difícil de crear para las organizaciones. Por ello se están iniciando los vLLM (modelo virtual de lenguaje grande) Date, para encontrar la manera en que la gente use las herramientas, pues no sirve de nada tener el modelo quieto ni tampoco tomar decisiones con ‘alucinaciones’ (información que parece legítima, pero es incorrecta)”, afirmó Romero.