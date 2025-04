Cambiar la mentalidad permite romper el miedo a la transformación

El miedo al cambio es una reacción común y natural de los seres humanos, especialmente en el contexto de la transformación digital. Sin embargo, es importante romper este paradigma, no solo para saber usar herramientas tecnológicas en las actividades diarias de empresas, gobiernos, y sociedad en general, sino para entender cómo estas pueden revolucionar los negocios y convertir los desafíos en oportunidades.

Fereshta Mostamandy, creadora de Siemens Talent Network, subraya en su artículo “What role does mindset play in culture change?” que, en el entorno empresarial, las personas pasamos la mayor parte de nuestro tiempo de vida trabajando y, bajo esta premisa, deberíamos querer que nuestro trabajo también nos haga felices. Es decir, que encontrar sentido y propósito en nuestro trabajo parece ser cada vez más importante conforme la transformación digital avanza en todas las industrias y sectores económicos.

Sin embargo, la transformación digital implica un cambio de mentalidad. Aunque se proyecta que la inversión global en transformación digital alcance los 3,4 billones de dólares para 2026, según la consultora IDC, el éxito de estas iniciativas depende más de la mentalidad que del presupuesto. Abandonar viejas prácticas requiere dejar atrás la resistencia al cambio y adoptar una mentalidad proactiva que incorpore la agilidad, la innovación y la adaptabilidad en los procesos de negocio. Todo ello implica fomentar una cultura que valore la experimentación, el aprendizaje continuo y la colaboración entre todas las áreas.

Un estudio realizado en 2020 por Harvard Business Review Analytic Services reveló que el 75 % de los líderes empresariales consideran que la resistencia al cambio es una de las principales barreras para el éxito de las transformaciones organizacionales. Este hallazgo subraya la importancia de abordar ese fenómeno de manera efectiva para lograr resultados positivos en las iniciativas de transformación cultural.

Mostamandy asegura que la cultura dentro de las empresas está representada por las personas, por lo que disfrutar de una sensación de bienestar y sentir que están haciendo alguna contribución a un objetivo mayor ayuda a todos. Este sentimiento positivo permite que las personas se sientan conquistadas por la idea del cambio. Más aún si la velocidad, la innovación y los procesos, más que ser impulsados únicamente por la administración, son asumidos de forma responsable por las propias personas.