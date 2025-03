Las empresas no están listas para los flujos de trabajo de la IA agéntica

Existe una brecha significativa entre la ambición y la ejecución en la adopción de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial (IA): mientras el 89 % de las organizaciones han renovado sus estrategias de datos para adoptar la IA generativa, sólo el 26 % ha desplegado soluciones a escala, de acuerdo con los resultados del InfoBrief “Priorities and Challenges of Data and Analytics in the Midst of AI Momentum”, encargado por Qlik a IDC.

Estos resultados –que llegan cuando las empresas de todo el mundo se apresuran a integrar la IA en sus flujos de trabajo– subrayan la necesidad urgente de mejorar la gobernanza de los datos, la infraestructura escalable y la preparación analítica para liberar plenamente el potencial transformador de la IA. Se prevé que la IA aporte 19,9 billones de dólares a la economía mundial en 2030.

Sin embargo, las lagunas de preparación amenazan con hacer descarrilar el progreso. De hecho, las organizaciones están cambiando su enfoque de los modelos de IA a la construcción de ecosistemas de datos fundamentales necesarios para el éxito a largo plazo.

«La IA generativa ha despertado un entusiasmo generalizado, pero nuestros resultados revelan una importante brecha de preparación. Las empresas deben abordar retos fundamentales como la precisión de los datos y la gobernanza para garantizar que los flujos de trabajo de IA ofrezcan un valor sostenible y escalable», destacó Stewart Bond, vicepresidente de Investigación para Integración de Datos e Inteligencia de IDC.

Sin abordar estas cuestiones fundamentales, las empresas corren el riesgo de caer en una «mezcla de IA», donde la ambición supera la capacidad de ejecución efectiva, dejando sin realizar el valor potencial.

“El potencial de la IA depende de la eficacia con que las organizaciones gestionen e integren esto a su cadena de valor”, dijo James Fisher, director de Estrategia de Qlik. “Estos hallazgos muestran una realidad: la marcada división entre ambición y ejecución. Las empresas que no construyan sistemas para ofrecer información fiable y práctica se quedarán rápidamente rezagadas con respecto a sus competidores que avanzan hacia una innovación escalable impulsada por la IA”, destacó.

Entre las revelaciones de la encuesta que ilustran la promesa y los desafíos de la adopción de la IA están:

Adopción de IA agéntica vs. Preparación: El 80 % de las organizaciones están invirtiendo en flujos de trabajo de IA agéntica, pero sólo el 12 % confía en que su infraestructura pueda soportar la toma de decisiones autónoma.

Las organizaciones competentes en el tratamiento de datos como un producto tienen siete veces más probabilidades de implementar soluciones de IA generativa a escala, lo que enfatiza el potencial transformador de los ecosistemas de datos seleccionados y responsables.

El 94 % de las organizaciones están integrando o planean integrar la analítica en las aplicaciones empresariales, aunque solo el 23 % lo ha integrado en la mayoría de sus aplicaciones empresariales.

El 89 % de las organizaciones han renovado sus estrategias de datos en respuesta a la IA generativa, lo que demuestra su impacto transformador.

A pesar de que el 73 % de las organizaciones integran la IA generativa en soluciones analíticas, sólo el 29 % ha desplegado plenamente estas capacidades.

Estas conclusiones subrayan la urgencia de que las empresas puedan acortar la distancia entre la ambición y la ejecución, centrándose claramente en la gobernanza, la infraestructura y el aprovechamiento de los datos como un activo estratégico.

Los resultados de la encuesta de IDC destacan la necesidad de que las empresas vayan más allá de la experimentación y aborden los temas pendientes desde lo fundamental en la preparación para la IA como: centrarse en la gobernanza, la infraestructura y la integración de datos. Solo así, las organizaciones podrán aprovechar todo el potencial de las tecnologías de IA e impulsar el éxito del negocio a largo plazo.