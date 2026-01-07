Previsões que vão redefinir o ecossistema do comércio em 2026

O ano de 2026 exigirá que varejistas e anunciantes ultrapassem os modelos tradicionais de gestão e vendas para crescer junto às transformações de um mercado redefinido pelo uso cada vez mais intenso das tecnologias digitais.

Para Tiago Cardoso, diretor geral da Criteo para América Latina, o social commerce está prestes a se consolidar como um dos principais motores de conversão no ambiente digital, impulsionado pela integração cada vez mais fluida entre conteúdo, influência e transação. "Para marcas D2C (direct-to-consumer) e empresas de e-commerce menores, esse modelo se mostra especialmente atraente por reduzir atritos na jornada de compra e alinhar melhor os incentivos para os criadores de conteúdo, que ganham novos mecanismos de monetização com visibilidade de vendas e comissão direta", diz o executivo.

Enquanto a retail media, Sherry Smith, presidente de Retail Media da Criteo, acredita que evoluirá de um canal puramente de anúncios para se tornar o sistema operacional do varejo. “Dados de mídia, merchandising e comércio finalmente funcionarão como um sistema único, oferecendo aos varejistas um motor unificado para definir como os produtos são descobertos, precificados, promovidos e vendidos. Essa transformação eliminará a fragmentação de longa data e dará às marcas insights mais claros, maior controle e a capacidade de gerar resultados reais de negócios em todos os pontos de contato do varejo”, afirma.

Procura de um equilíbrio entre humanos e agentes de IA De acordo com Tiago Cardoso, embora o impacto da IA no mercado de e-commerce e publicidade no Brasil ainda esteja crescendo, ele já está chamando a atenção de consumidores e empresas. Um dos movimentos mais relevantes nessa transformação é a evolução do SEO tradicional para modelos de recomendação baseados em IA, tanto nos motores de busca quanto nas próprias plataformas digitais e ferramentas de IA. "O próximo ano exigirá que os anunciantes façam uma análise mais próxima e estratégica para entender como essas mudanças afetam a visibilidade, a mensuração e a tomada de decisão", afirma o executivo. Cardoso aponta que, à medida que os agentes de IA começam a intermediar a descoberta de produtos online e direcionar tráfego para e-commerces e marketplaces, a tendência do mercado para os anunciantes é buscar ferramentas de medição mais precisas para identificar o que representa uma ação do consumidor versus o que foi iniciado ou influenciado por um agente de IA. No entanto, o uso da IA vai além; ela deve ser utilizada internamente pelos anunciantes para elevar a qualidade do serviço, personalizar as interações comerciais, obter eficiência operacional e ser decisiva para toda a estratégia de negócios.

CTV irá se consolidar e TV 3.0 chega ao mercado em 2026 Embora se fale muito sobre CTV no mercado publicitário, Tiago Cardoso enfatiza que o meio ainda é visto como um complemento às outras estratégias dos anunciantes; no entanto, provavelmente ganhará mais força em 2026. "A CTV permite segmentação, precisão de público e mensuração eficaz, além de acompanhar o usuário ao longo de sua jornada de compra. À medida que isso avança e o canal entrega mensagens realmente alinhadas com outros canais, a CTV deve se consolidar como um dos principais motores do crescimento da publicidade em vídeo no Brasil", afirma o executivo. Em relação à TV 3.0, que terá suas primeiras transmissões de teste na primeira metade de 2026, Cardoso destaca que ainda há um longo caminho para que ela se estabeleça como um canal de publicidade comparável à CTV. "Barreiras de usabilidade, como a dificuldade de fazer compras diretamente pelo controle remoto, podem limitar a adoção de formatos mais voltados para a conversão de anunciantes." O executivo explica ainda que o principal concorrente da TV 3.0 não será a TV tradicional, mas sim o ecossistema online sob demanda, especialmente as plataformas de streaming, que já oferecem experiências personalizadas, compra programática e métricas mais próximas dos padrões digitais.