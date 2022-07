Awin ajuda anunciantes e afiliados a ser mais estratégicos

O Awin Conversion Analytics é mais uma ferramenta da plataforma de afiliados em que a configuração avançada de rastreamento permite que os anunciantes relatem as métricas mais importantes para sua marca. A partir desses resultados é possível que eles tomem decisões inteligentes e direcionadas para atingir suas metas de negócios.

Ao enviar dados relevantes de compras e clientes à plataforma de afiliados, por meio de parâmetros de rastreamento personalizados, os anunciantes veem esses dados nos relatórios de transações e API da Awin, desbloqueando a Análise de Conversão e as Comissões Dinâmicas.

“Sua utilização possibilita que os anunciantes comparem seus KPIs de marketing on-line com sua atividade no canal de afiliados –melhorando os recursos de perfil do cliente, examinando o comportamento de compra repetida e avaliando o valor da contribuição de cada editor de forma mais holística”, explica Ricardo Souza, Head of Client Partnerships da Awin.

Ao combinar detalhes demográficos do cliente com o perfil do produto nas transações individuais, os anunciantes ficam preparados para identificar novas tendências de compra, determinar estratégias específicas de parceiros e aplicar a segmentação de clientes em seu programa de afiliados, adaptando ofertas e conteúdo de acordo.