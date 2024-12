Bem-vindos ao novo Informa TechTarget

Como Editora Executiva da TechTarget para a América Latina, tenho o prazer de compartilhar que nossas operações editoriais dobrarão de tamanho a partir de hoje, à medida que nos tornarmos parte de uma empresa maior: a Informa TechTarget.

Este é o resultado de um acordo para combinar o negócio de tecnologia digital da Informa Tech com a TechTarget. O portfólio conjunto da Informa TechTarget contará com marcas bem conhecidas e líderes do setor, incluindo Dark Reading, InformationWeek, Light Reading, WardsAuto e outras. Este novo portfólio editorial também incluirá os principais sites premiados da Industry Dive, como Healthcare Dive, Banking Dive, Retail Dive e muito mais. Além disso, nossos leitores terão acesso a vários sites de tecnologia da TechTarget, incluindo suas marcas de sites de busca, marcas Xtelligent, Whatis.com, Computer Weekly, LeMagIT e outros. Teremos mais de 300 editores e mais de 220 sites cobrindo 20 tecnologias distintas e setores verticais da indústria, o que nos tornará uma das maiores organizações editoriais B2B do mundo.

O que isso significa para nossos leitores e membros da rede? Agora eles terão uma visão 360 graus dos mercados e das tecnologias em mais temas e formatos. Você poderá acessar informações e análises mais independentes sobre as tecnologias nas quais estão interessados ​​e os setores em que participam. Você poderá se manter atualizado sobre mercados dinâmicos com nossos jornalistas, que cobrem esses tópicos há décadas e podem fornecer contexto sobre as últimas notícias.

O grande conjunto de conteúdos combinados permitirá que nossos membros tomem decisões de compra mais informadas, aproveitando artigos estratégicos, técnicos e educacionais escritos por especialistas na área. Só no último ano, nossas marcas foram reconhecidas por associações do setor e receberam mais de 80 prêmios. Isso ressalta nosso compromisso com vocês, nossos leitores, de fornecer conteúdo original e imparcial para ajudá-los a realizar seu trabalho.

Em 2025, esperamos entregar mais conteúdo editorial original na forma de artigos, vídeos e podcasts, além de webinars e eventos virtuais, proporcionando uma ampla gama de formatos para consumir informações. Com a Informa TechTarget, aumentaremos também a cobertura em áreas como segurança, infraestrutura de TI, inteligência artificial e comunicações unificadas. E expandiremos nossa cobertura nos mercados de canais, financeiro, de saúde, governamental e de provedores de serviços.

A Informa TechTarget é o resultado da confiança de centenas de milhares de leitores em todo o mundo. Hoje queremos agradecer-lhe a preferência e fidelidade que nos tem demonstrado através das suas visitas e participação, e o papel que desempenha em nos ajudar a moldar a comunidade B2B. Em nome de toda a equipe editorial da América Latina, gostaríamos de agradecer seu apoio e reafirmar nosso compromisso de continuar publicando conteúdos imparciais, originais e precisos.

Bem-vindos à Informa TechTarget!

Lizzette Pérez Arbesú