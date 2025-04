A nova era do desenvolvimento com o Ciclo de Software Generativo

Há cerca de 25 anos, os projetos de desenvolvimento de software enfrentavam grandes dificuldades em relação a cumprimento de prazos e orçamentos. A dependência do código manual, que exigia um trabalho minucioso de desenvolvedores altamente capacitados, era uma das principais causas desses problemas. E quando um desenvolvedor deixava o projeto, a equipe ficava encarregada de interpretar códigos mal documentados, agravando ainda mais o andamento e a conclusão do projeto.

Outra situação desafiadora na ocasião era que as metodologias tradicionais de desenvolvimento se defrontavam com adversidades para acompanhar as mudanças frequentes nos negócios durante o ciclo do projeto. Essas alterações exigiam revisões profundas, que incluíam a reestruturação ou cancelamento dos projetos, com impacto significativo que resultava em cronogramas estendidos e, constantemente, em prazos que não atendiam às expectativas ou até em cancelamento das mudanças.

Foi nesse contexto que a OutSystems foi concebida visando automatizar o ciclo completo do desenvolvimento de software; e com a plataforma surgiu o conceito de low-code, uma abordagem revolucionária que simplifica, acelera e automatiza o desenvolvimento.

Depois da consolidação da tecnologia low-code, vivenciamos agora um novo marco de evolução do desenvolvimento com a inteligência artificial generativa (GenAI). A automação já se tornou uma ferramenta indispensável para muitos desenvolvedores, especialmente aqueles que utilizavam soluções low-code. Nesse cenário, a GenAI emergiu como um ponto de inflexão, prometendo transformar ainda mais a produtividade das equipes e permitindo que desenvolvedores criassem código com maior rapidez e eficiência.

Além dos benefícios, essa evolução também trouxe novos desafios. Sem uma governança adequada, a GenAI pode acelerar a criação de código problemático, aumentando a dívida técnica e introduzindo potenciais riscos de segurança e conformidade.

Embora os copilots de IA aumentem a produtividade, eles podem gerar “código órfão” que exige ferramentas adicionais de análise, e podem ignorar aspectos essenciais do elementos cruciais do ciclo de vida do desenvolvimento de software, como segurança, governança e explicabilidade.

Em 2024, a GenAI se estabeleceu como uma peça central no processo de desenvolvimento de software (SDLC - Software Development Life Cycle), dando início ao que consideramos ser uma nova era no desenvolvimento de software: o Ciclo de Software Generativo.