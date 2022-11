Novos recursos de ensino a distância para aplicações empresariais low code

A Magic Software atualizou a sua plataforma de ensino à distância (EaD) para a formação e especialização no desenvolvimento low code (baixo código) de aplicações empresariais com foco no rápido desenvolvimento (RAD) de software e de aplicações web, mobile e desktop para os negócios. O lançamento do curso de formação "Iniciando com Magic xpa" é destinado às empresas que necessitam capacitar suas equipes internas de DevOps envolvidas na entregas contínuas de sistemas e prova de futuro, ou seja, com capacidade de atualização constantes.

A plataforma de ensino à distância da Magic Software tem como finalidade ajudar as empresas em seus projetos de desenvolvimento, customização e integração de sistemas empresariais em diversos ramos da atividade econômica, incluindo sistemas gestão empresarial (ERP), e relacionamento com clientes e vendas (CRM), manufatura e chão de fábrica (MRP), gestão de transporte e logística (TMS), logística e transportes (WMS), internet das coisas (IoT), gestão de processos de negócios (BPM), entre outros, sejam na rede local, on premise, na nuvem ou para dispositivos móveis.

“A formação Iniciando Com Magic xpa é baseada na plataforma Magic xpa, que há três décadas é utilizada por milhares de empresas em todo mundo, inclusive no Brasil, no desenvolvimento de aplicações empresariais baseada na lógica de negócios e no rápido Time-to-Market, caracterizadas pelo no rápido desenvolvimento (RAD) e de aplicações ricas de internet (RIA). A ferramenta é de baixo código (low code) e permite criar aplicações multiplataformas para todos os ambientes tecnológicos (Windows, Linux, iOS, Android) para redes locais (on premise), na nuvem ou dispositivos móveis mobile”, diz eles do Magic Software.

Segundo o fornecedor, a abordagem em metadados mantém os aplicativos sempre atualizados com os avanços tecnológicos, eliminando a necessidade de redesenvolvimento constante para manter a aplicação atualizada. À prova de futuro, a plataforma oferece um In-Memory Data Grid (IMDG) permite desenvolver aplicações de alto desempenho, auto recuperáveis e escaláveis.

Rodney Repullo, CEO da Magic Software Brasil, comenta que o novo módulo de EaD visa facilitar a capacitação das equipes de desenvolvimento, oferecendo um ambiente de aprendizado que permite ao aluno escolher o melhor dia e horário para seus estudos e ainda pode escolher o computador, tablet ou smartphone para realizar o curso. “A Magic Software também possui uma rede parceiros no Brasil, com os quais o aluno poderá trocar experiências e aprender mais sobre o universo Magic de desenvolvimento e de integração de aplicações empresariais, além de uma infinidade de recursos online de apoio ao aprendizado”.

O primeiro módulo EaD oferecido pela Magic Software foi a formação "Iniciando Com Magic xpi", baseada da plataforma de integração Magic xpi, uma abordagem sem código e de fácil manutenção que permite promover a comunicação de dados entre todos os sistemas de negócios existentes em ambientes complexos em nuvem, on-premise ou em implantações híbridas. Oferece conectores prontos homologados pelos maiores fabricantes globais de software e banco de dados, além de um ambiente avançado para automatização dos processos que elimina tarefas repetitivas e acelera a entrega de projetos.