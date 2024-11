Fracttal oferece 10 mil licenças gratuitas de software para centros de ensino

Empenhada em apoiar a formação e fomentar a educação em gestão de manutenção, a Fracttal anuncia a disponibilização de 10 mil licenças gratuitas de seu software, Fracttal One, para centros de ensino em todo o Brasil.

A iniciativa tem como principal objetivo proporcionar a estudantes e educadores acesso a uma plataforma de última geração, permitindo que vivenciem práticas reais de gestão de manutenção e estejam mais bem preparados para o mercado de trabalho. “Estamos comprometidos em democratizar o acesso às tecnologias mais avançadas, incluindo inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IoT), que já são parte do dia a dia das indústrias, a fim de contribuir para que os futuros profissionais estejam prontos para lidar com as inovações e os desafios do setor”, afirma co-founder e gerente Comercial da Fracttal, Juan Ferrari.

O Fracttal One apoia empresas de diversos setores a gerir de forma eficiente todos os seus ativos e operações de manutenção, incluindo funções avançadas de automação, monitoramento, análise de desempenho e gestão de documentos.

“Com as licenças gratuitas, as instituições educacionais poderão aplicar uma abordagem prática e avançada nos seus programas de formação, permitindo que os alunos adquiram habilidades que são altamente demandadas pela indústria, com um enfoque inovador em eficiência e sustentabilidade”, comenta Ferrari.

Além disso, a adoção do Fracttal One nas aulas garante ainda treinamentos em vídeo, para assegurar que os educadores dominem completamente a ferramenta, proporcionando confiança total ao ensinar os alunos.

Como participar

Instituições de ensino (escolas, colégios, universidades e organizações educacionais) interessadas em participar da iniciativa devem preencher um formulário disponível no site da Fracttal. O processo de solicitação é simples e conta com as seguintes etapas: preenchimento dos dados da instituição pelo link; contato da equipe da Fracttal para confirmação das informações; assinatura do contrato legal de uso do software; apoio da equipe de Customer Success para o processo de onboarding; e por fim o uso do Fracttal One nas aulas, promovendo uma formação mais completa e conectada às necessidades do mercado.

As licenças educacionais destinadas às instituições credenciadas têm validade de dois anos a partir da assinatura do contrato, e devem ser gerenciadas por membros do corpo docente, suporte de TI ou representantes oficiais da instituição.