InHire recebe investimento para acelerar expansão nas maiores empresas do Brasil

A InHire, plataforma brasileira de tecnologia para recrutamento e seleção, acaba de receber um aporte liderado pelo DGF, com participação relevante da Bridge One, gestoras especializadas em investimentos em empresas de software. A rodada também contou com a participação da Endeavor Scale-Up Ventures.

O investimento, que impulsiona a expansão da InHire no segmento Enterprise e fortalece seu portfólio de soluções, será direcionado para acelerar o desenvolvimento de funcionalidades baseadas em inteligência artificial (IA). Entre as inovações já lançadas estão agentes de IA para triagem automática de candidatos, transcrição automatizada de entrevistas e inscrição via WhatsApp — soluções que tornam o processo seletivo mais ágil, eficiente e orientado por dados.

Com o novo aporte, a InHire também ampliará sua presença em grandes empresas, avançará na automação de outros subprocessos de recrutamento e construirá uma base proprietária de candidatos, reforçando sua posição como o sistema de rastreamento de aplicativos (Applicant Tracking System ou ATS) que oferece a melhor experiência para as pessoas candidatas.

Segundo Henrique Uehara, sócio do DGF: “O time fundador da InHire construiu uma plataforma que entrega resultados concretos e é admirada pelos recrutadores. O rápido crescimento e as métricas excepcionais da InHire são reflexo direto do valor que a solução entrega. O racional do DGF em liderar a rodada de investimento foi claro: apoiar uma equipe fora da curva, que reúne visão e capacidade de execução para levar o segmento de ATS no Brasil a outro patamar.”



A InHire atende marcas como Cielo, Magazine Luiza, Olist, Nuvemshop, Alelo, Neoway, Pravaler, Alice, V4 Company, FIAP, Alura/PM3 e Liv Up.